Fecha extra en el calendario particular de Pellegrini

Los ocho futbolistas del Real Betis convocados con sus respectivas selecciones para jugar encuentros internacionales oficiales o amistosos van completando sus agendas. El número de jugadores verdiblancos que hicieron las maletas asciende a nueve contando con Guardado . El centrocampista acudió a la concentración de México en Austria para estar con el grupo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino y al mismo tiempo seguir con la recuperación de la lesión que le ha impedido jugar los últimos encuentros con el equipo de Heliópolis. «Hablé con Gerardo Martino, me pidió, por el liderazgo que tiene Andrés dentro de la selección mexicana, que pudiera acompañarlos. Va con su programa, va a seguir trabajando con los fisios exactamente como lo podría hacer acá. No se pierde el trabajar con el plantel porque todavía no está en condiciones. Así que la primera semana de fechas FIFA va a estar con la selección y la segunda vuelve a integrarse con nosotros», señaló el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini , en la rueda de prensa previa a la visita del pasado fin de semana al Camp Nou.

En total serán 16 los días que transcurran entre el encuentro de la novena jornada liguera contra el Barcelona y el de la décima ante el Athletic en San Mamés . Una fecha más que en octubre. Entonces, en el primer parón de la temporada liguera a causa de los partidos de selecciones, el Real Betis estuvo justo 15 días sin competir. Los que fueron desde el triunfo conseguido en Mestalla ante el Valencia (0-2) el sábado 3 de octubre hasta la derrota sufrida en el Benito Villamarín contra la Real Sociedad (0-3) el domingo 18. Ahora, el técnico verdiblanco tendrá algo más de tiempo para poder preparar con la plantilla la visita a San Mamés. Los profesionales verdiblancos tienen programado descanso para hoy, mañana y el lunes. Será el martes cuando vuelvan a la actividad. El regreso de los internacionales se presenta escalonado. Según las planes previstos en Heliópolis en estos momentos, para el próximo jueves se espera contar con la mayor parte de ellos. Y el viernes, si no hay cambios, Pellegrini debe tener a sus órdenes a todos los futbolistas béticos que fueron reclamados por sus selecciones.

Cambiar la inercia

El Real Betis llegó al segundo parón de la temporada con impresiones diferentes a las del primero. El de octubre se afrontó después de firmar un convincente triunfo en el campo del Valencia y ahora toca tratar de darle un giro a las sensaciones vividas con el 5-2 del pasado sábado en Barcelona. Entre la primera y la segunda pausa en la temporada regular disputó el Real Betis un total de cuatro encuentros. Tras la derrota sufrida en Heliópolis contra la Real Sociedad, el equipo verdiblanco perdió en el desplazamiento al Metropolitano ante el Atlético de Madrid (2-0). Ocho días más tarde, la disposición y efectividad mostrada por los futbolistas de Pellegrini en la primera parte del encuentro jugado ante el Elche en el Benito Villamarín les permitió encarrilar un triunfo (3-1) que devolvió la tranquilidad a los de Heliópolis. Una semana después, pese al gol de Sanabria al filo del descanso que permitió empatar el inicial de Dembélé, el Real Betis fue superado en la segunda parte por el conjunto dirigido por Koeman. Tres de doce puntos logró el equipo de Pellegrini en el tramo que fue de la sexta a la novena jornada. Ahora, uno de los objetivos pasa por cambiar la inercia tras un parón liguero.

Las pruebas se irán sucediendo sin pausa durante el resto de noviembre y a lo largo de diciembre. Siete días después de jugar en San Mamés, el Real Betis recibirá al Eibar en el Benito Villamarín en compromiso de la jornada 11. Posteriormente, el equipo verdiblanco visitará al Osasuna (el 6 de diciembre a las 16.15) , jugará en Heliópolis ante el Villarreal (12-13 de diciembre), se desplazará al campo del Granada (19-20 de diciembre), afrontará de local el encuentro ante el Cádiz (23 de diciembre) y cerrará el año visitando al Levante (30 de diciembre). Además, el inicio de 2021 tiene reservado para el fútbol sevillano la primera entrega del derbi con el encuentro programado en el Benito Villamarín para el fin de semana del 2-3 de enero.