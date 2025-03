Son varios los nombres propios que destacan cuando se acerca el encuentro entre el Real Betis y el Levante UD . Entre ellos se localizan los de dos futbolistas relacionados con el gol: Borja Iglesias y Roger Martí . Delanteros que tratan de encontrar en cada partido el camino de la portería contraria para acercar a su equipo al triunfo. Ambos atraviesan por un buen momento de forma, tal y como demuestran los números recientes. El atacante del Betis ha marcado en cuatro de los cinco últimos encuentros que ha jugado en LaLiga . Por su parte, el delantero del Levante ha visto portería en cuatro de los seis últimos en los que ha participado entre la competición regular y la Copa del Rey . Los datos goleadores de las últimas semanas se convierten en una más de las coincidencias en la trayectoria de ambos futbolistas. Son varios los espacios comunes de Borja Iglesias y Roger Martí.

Un salto al pasado permite comprobar que los dos tuvieron un recorrido inicial en los escalafones inferiores del Valencia . Roger Martí, dos años mayor que Borja Iglesias, militó en las filas del filial valencianista. En la temporada 09-10 formó parte de una plantilla en la que se encontraban, entre otros, Paco Alcácer (jugador en la actualidad del Villarreal), Portu (Real Sociedad), Isco (Real Madrid) o Míchel (Valladolid). Por aquellos tiempos también se encontraba en los escalafones inferiores del Valencia Borja Iglesias. Pronto pusieron rumbo hacia otros destinos. El hoy delantero verdiblanco llegó a la cantera del Villarreal, mientras que Roger Martí firmó con el Levante.

2013 se convirtió en un año de referencia. Borja Iglesias alcanzó un acuerdo para militar en el filial del Celta . El delantero de Torrent, por su parte, se incorporó a la plantilla del Zaragoza , equipo que acabó la temporada 13-14 en Segunda división en la decimocuarta posición. Roger Martí participó en 36 encuentros del campeonato y marcó 12 goles . Tres años después fue Borja Iglesias el que jugó en la delantera del equipo maño. También en Segunda división. El Zaragoza 17-18 fue más allá del campeonato regular y que le llevó a disputar el play off de ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, el Numancia dejó fuera al Zaragoza en una de las semifinales. Borja Iglesias consiguió 22 goles en 39 encuentros . El rendimiento ofrecido llevó al delantero gallego a Primera división. En la 18-19, Borja Iglesias marcó 17 tantos en LaLiga. Cuatro menos logró Roger, que por entonces alcanzaba su cuarta temporada completa en el primer equipo del Levante.

Borja Iglesias es felicitado por sus compañeros tras marcar en el Betis-Osasuna de LaLiga 20-21 Raúl Doblado

Los números conseguidos llevaron a Borja Iglesias a ser uno de los nombres en el verano del Betis . A mediados de agosto de 2019 se hizo oficial un fichaje que generó mucha expectación. Sin embargo, la fortuna no estuvo del lado del atacante en su primera temporada como verdiblanco. Sufrió una lesión en el primer partido del campeonato, volvió en la tercera jornada y en la sexta tuvo la oportunidad de abrir su cuenta goleadora como jugador del Betis. Cosas del fútbol, llegó en un encuentro jugado en el Benito Villamarín contra el Levante . Hernani adelantó al equipo de Paco López y Loren le dio la vuelta al marcador con un doblete. En el ecuador de la segunda parte, Borja Iglesias marcó el definitivo 3-1 . Apenas cinco minutos más tarde, Roger Martí, que había empezado el encuentro en el banquillo, entró en lugar de Hernani. El delantero bético marcó ante el Levante el primero de los tres goles conseguidos a lo largo de toda la temporada. Mejor le fueron las cosas a Roger Martí, que logró once en los 36 encuentros en los que participó. Se da la circunstancia de que tanto los tres goles de Borja Iglesias como los once del atacante valenciano tuvieron lugar antes del parón liguero sufrido en marzo de 2020 a causa de la pandemia. El fútbol regresó tres meses después pero ninguno de los dos delanteros consiguió ver portería en los partidos que disputaron durante el tramo definitivo de LaLiga 19-20.

Roger, durante el Levante-Valencia jugado el pasado viernes EP

Con el curso 20-21 en marcha, el Levante anunció la ampliación de contrato de Roger Martí hasta 2024. También en dicho año acaba la relación que tienen firmada el Betis y Borja Iglesias. «Se lo ha ganado. Tiene gol, pero por encima de eso está su compromiso y su trabajo. Estoy contento de que siga con el club de su vida y donde se ha criado», dijo el entrenador del Levante, Paco López. El delantero valenciano ya ha igualado la cifra de goles marcados en la pasada temporada. Once tantos , el último de ellos para dar el triunfo al Levante en un partido muy significativo con el Valencia de rival (1-0). Borja Iglesias no pudo marcar en el derbi sevillano disputado también el pasado fin de semana. Lleva seis goles en 18 encuentros de LaLiga. A las cifras que llevan ambos delanteros en el campeonato regular hay que añadir las conseguidas en el recorrido de la Copa del Rey . Borja Iglesias logró un doblete clave para que el Betis consiguiera ante la Real Sociedad el pase a cuartos de final. En dicha ronda fue eliminado por el Athletic. Precisamente el equipo de Marcelino dejó fuera al Levante en semifinales. Un gol de Roger permitió al equipo de Paco López eliminar al Villarreal en cuartos. Y en la vuelta de semifinales, tras el 1-1 de San Mamés, el delantero valenciano puso por delante a su equipo. Pero el Athletic empató posteriormente y consiguió en la prórroga el pase a la final (1-2).