Emerson: «Pienso que no hay racismo en el fútbol español»

A raíz del incidente vivido en el partido entre el Cádiz y el Valencia de la pasada jornada, en el que el jugador valencianista Diakhaby denunció haber sufrido un insulto racista por parte del jugador del conjunto amarillo Juan Cala , se han producido muchas reacciones, comentarios y opiniones sobre si el racismo está muy presente en el fútbol español o no.

El diario Marca ha hecho un reportaje sobre el asunto y a uno de los que le preguntó fue al futbolista del Real Betis Emerson , que mostró su opinión personal tras dos temporadas en el conjunto verdiblanco. «No hay racismo, a mi modo de ver, en el fútbol español . Esa es mi experiencia. En todo el tiempo que llevo aquí, jugadores blancos, negros, mulatos... todos me respetaron muchísimo. Al igual que yo a todos ellos, porque al final somos todos humanos y así debe ser. Puede ser que haya un jugador que insulte a otro de modo racista, no lo sé, pero yo no lo he vivido. He jugado muchos partidos aquí y he tenido 'peleas' con jugadores blancos y negros, pero nunca se han referido a mí de forma despectiva ni insultándome por ser negro . Por todo esto es por lo que pienso que no hay racismo en el fútbol español», declaraba el lateral derecho verdiblanco.