Alfonso y Pier: «El Betis está capacitado para ganar en Alemania»

Nos vamos veintiséis años atrás. Entre finales de octubre y comienzos del mes de noviembre de 1995 el Real Betis eliminó de la Copa de la UEFA al Kaiserslautern alemán, siendo la última que, en partido oficial, el equipo verdiblanco visitó Alemania. La eliminatoria resultó ... 4 a 1 en el global para el equipo bético, después de una auténtica exhibición en el Fritz Walter Stadion de la ciudad alemana. Mañana volverá la escuadra heliopolitana a jugar en territorio teutón, ésta vez para intentar lograr el primer puesto del Grupo G y encarrilar su pase a la siguiente fase de la competición continental. Para hablar de aquella cita en Alemania, en la que el Betis sorprendió y ganó por 1 a 3, y de lo que le espera mañana en Leverkusen al primer equipo verdiblanco, ABC de Sevilla ha hablado con Alfonso y Pier, dos de los héroes de la hazaña verdiblanca de hace veintiséis años, siendo el primero autor de dos buenos goles en el partido disputado en territorio germano.

Ambos recuerdan con cariño lo ocurrido en Kaiserslautern: «Me acuerdo que la tarde era lluviosa. Del gol que marqué por la escuadra, que fue después de una buena jugada del equipo. Fue un resultado que no es fácil de conseguir en Alemania. Para nosotros era novedoso jugar en competiciones europeas, nos salió un gran partido y encima con unas condiciones bastante adversas», rememora Alfonso. Pier, por su parte, explica que «fue un día histórico, marcado en el calendario de la historia del Betis. Visitábamos un campo que llamaban el infierno de Kaiserslautern. Con mucha ilusión. Hicimos uno de los mejores partidos de aquella temporada. Recuerdo la tensión que había. En el autobús de camino al estadio, con los directivos viajando con nosotros, recuerdo como yo mismo me puse a correr por el pasillo, para quitarme la tensión y meterme en el partido. No lo olvidaré nunca. Llegamos al estadio con una ilusión máxima y, sobre todo, súper motivados».

Alfonso y Pier recuerdan cómo fueron los mensajes de Lorenzo Serra Ferrer previos al partido frente al Kaiserslautern y tienen palabras de elogio a la plantilla que había entonces. «Una de las mejores virtudes de Lorenzo era que preparaba muy bien los partidos. Estudiaba bien a los rivales y nosotros poder coger y plantear bien un partido ante un buen equipo. ¿Si fue una exhibición? No era muy usual que un equipo como nosotros estuviéramos en competición europea y que nos saliera el partido que hicimos de aquella forma», comenta el getafense. El italo-español, además, refirió que «no nos sorprendió hacer el partido que hicimos porque aquel equipo era muy competitivo. Había muy buenos jugadores y otros que eran auténticos obreros del fútbol. Estábamos Alfonso, Finidi, Jarni, Alexis, Stosic… Y luego ya Vidakovic, Cañas, Merino, Olías, Jaime, Josete… Éramos jugadores más trabajadores que al final se combinaba todo y nos hacía más compactos».

Muchas opciones para mañana

Hablando de la actualidad y de lo que puede ocurrir en el encuentro contra el Leverkusen, Alfonso ve capacitado al Betis de ganar el partido, si vuelve amostrar sus señas más claras de identidad: «Sí. Si siguen en la línea que el Betis ha demostrado hasta ahora, con mucha posesión, mucha llegada arriba y lo que es más importante, el acierto de cara a portería… Ahora, de cara a portería el Betis es distinto y creo que puede dar la sorpresa. Creo que puede ser primero de grupo, por la complejidad que tiene enfrentarse, si fuera segundo, a un equipo de la Champions. En el primer partido pudo pasar de todo. El Betis tuvo la oportunidad de rematarlo y llevarse el partido. Pero es que realmente pasó de todo. Fue un partido muy abierto y que cualquiera de los dos lo podía haber ganado».

Por su parte, Pier, que actualmente es el comentarista de los partidos del Betis en la televisión oficial del club verdiblanco, piensa que el «partido está al cincuenta por ciento. Ellos tienen un gran equipo, con gente muy rápida y con el ambiente a su favor. Pero el Betis tiene una identidad futbolística muy buena que le hace jugar igual tanto en casa como fuera y tiene muy buenos jugadores que están preparados para llevar la iniciativa del juego. Puede salir quién será el primero de grupo, lo que será muy importante para la clasificación. El Betis está capacitado para competir bien y ganar el Alemania. El Betis de Pellegrini está acostumbrado a competir en cualquier campo, aunque a veces pueda perder. Estoy convencido de que el Betis puede ganar en Alemania, pero será muy complicado». En cuanto a las posibles claves por las que puede marchar el partido, Pier cree que «si el equipo consigue tener la posesión y no tener pérdidas en zonas complicadas y tapar bien las bandas, creo que puede ganar el partido», finalizó.