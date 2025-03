Canales, de vuelta 52 días después

Sergio Canales se convirtió, con apenas algo más de media hora de juego, en la mejor noticia del Betis en el encuentro de anoche. El centrocampista verdiblanco regresó al equipo mes y medio después de la lesión sufrida con la selección española ante Alemania en el estadio de La Cartuja. Para encontrar la última participación del jugador cántabro con el equipo verdiblanco había que remontarse al 7 de noviembre, fecha en la que Canales jugó 86 minutos en la derrota del Betis ante el FC Barcelona en el Camp Nou (5-2).

Desde entonces, el conjunto de Heliópolis había disputado seis partidos del campeonato regular y uno correspondiente a la Copa del Rey. Canales no estuvo en las derrotas ante el Athletic (4-0), Eibar (0-2) y Granada (2-0), en el empate ante el Villarreal (1-1) y en los triunfos verdiblancos contra el Osasuna (0-2), UCAM Murcia (0-2) y Cádiz (1-0). El cántabro fue avanzando en su recuperación hasta el punto de que el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini , tuvo la oportunidad de contar con él en la lista de convocados para el desplazamiento a Valencia.

Ayer, el técnico chileno decidió dar entrada a Canales en el minuto 58, momento en el que el Betis perdía por 4-1 . Los dos goles conseguidos permitieron a los verdiblancos recortar distancias aunque finalmente no pudo sumar. 52 días después volvía a jugar con el Betis Canales, que al acabar el partido contra el Levante reconoció estar «enfadado. Hoy era un partido que teníamos que haber ganado. Una vez más, los errores nos penalizan. No nos podemos permitir encajar cuatro goles; eso no nos lo podemos permitir. Era un partido importante para seguir avanzando y para mirar adelante en la clasificación. Me voy jodido por el partido».