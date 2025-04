Canales: «Creo que la ilusión del grupo es muy grande por las tres competiciones»

Prácticamente en el ecuador de la concentración del Real Betis en Suiza, el centrocampista verdiblanco Sergio Canales ha valorado el momento en el que se encuentra el equipo y, sobre todo, las expectativas de cara a la temporada 21-22.

«Creo que la ilusión del grupo es muy grande por las tres competiciones. Es hora de que demos un paso adelante y afrontemos los retos. Seguimos confiando en los jugadores que tenemos. Los refuerzos que han venido nos están ilusionando en los primeros días«, ha dicho Canales en una entrevista con los medios oficiales del Real Betis.

El futbolista está centrado en una nueva temporada con «nuevos retos» después de un final de curso 20-21 algo complicado. «Me costó un poco, tuve unas molestias. Ahora voy poco a poco, dosificando un poco y con la mentalidad del partido de Mallorca« , afirma Canales, que no oculta lo mucho que habría significado para él estar en la convocatoria de España para la Eurocopa . «Era un objetivo que tenía. Creo que el final de temporada no fue por mi parte al nivel del resto de la temporada. Son cosas que tengo que seguir mejorando».

Sobre la afición del Real Betis, Canales asegura estar «muy agradecido, desde que llegué me han mostrado un cariño espectacular . Estoy muy orgulloso de todo lo que me transmiten. Intento mostrar la motivación tanto dentro como fuera. He tenido mucha suerte en todos los sitios, me he sentido con el cariño. La manera de entender el fútbol, la pasión, es como yo lo siento. Tanto la afición como los compañeros, el club, el proyecto ambicioso, te lo inculcan. El fútbol es de los aficionados, se ha visto en la Eurocopa. Tenemos la suerte de que la pasión que se vive en el campo no tiene precio«.