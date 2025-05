Le faltó solidez y también pegada (1-1)

Segunda jornada y segundo empate para el Betis, que no pierde pero tampoco gana. Le falta vuelo, solidez defensiva y capacidad para concretar todo el peligro que produce . Contra el Cádiz , coriáceo rival, no fue poco. Duplicó el número de remates de su rival y acumuló el 75 por ciento de la posesión de la pelota, aunque este dato llama menos la atención porque ya se sabe que los pupilos de Cervera no necesitan el balón para activar su plan. El primer tiempo del Betis, reponiéndose con fe y buen fútbol del castigo infligido por el Cádiz desde el punto de penalti, contrastó con un segundo de tono menor, falto el equipo de puntería y también de energía para desarmar al conjunto gaditano. Todo empezó torcido para el Betis, evidenciando que tiene problemas atrás. Del juego directo, con prolongación de Negredo para citar a Lozano ante Rui Silva , sacó petróleo el invitado. El meta luso blocó el primer intento de Negredo desde los once metros, pero hubo que repetir el lanzamiento y ya no pudo hacer lo mismo con el segundo.

Lejos de que el 0-1 lo perturbara, el Betis demostró personalidad para rehacerse. Contra las dudas, agitación del frente ofensivo, control y ritmo de balón. Mucho ritmo . El que le imprimió, sobre todo, Rodri, una fuente de peligro por el carril derecho , ya fuera para meterse hacia dentro o para asociarse con Montoya. Canales tejía los hilos desde la sala de máquinas y el Betis, poco a poco, intenso y fluido, le comía terreno al Cádiz. Del 11 al 22 pasaron once minutos entre el tanto del Cádiz y el empate de Juanmi . El malagueño, indetectable, se generó una oportunidad magnífica de un centro de Montoya, sacando un zapatazo con la bota que le quedaba que Ledesma envió a saque de esquina.

Era el preludio del gol, que se masticaba. Otra vez a balón parado. Botó el córner Fekir con mucho veneno, Edgar peinó en el segundo palo y Juanmi, tras zafarse de su marcaje, infló la red de Ledesma con un cabezazo a bocajarro. La reacción magnífica del Betis adquirió otros matices, mayor riqueza, cuando Fekir entró en contacto con la pelota. Un cabezazo de Espino lo envió a la banda unos minutos para que fuese vendado. Cuando regresó, domó el balón como nadie. Hizo diabluras el francés, como un control imposible en la línea de fondo recogiendo un balón nevado, y él mismo se fabricó un latigazo con la izquierda que repelió la cepa derecha de Ledesm a . Antes, el palo se alió con el Betis. Se descosía en las contras con cierta fragilidad, sobre todo por la derecha, por donde percutía Lozano. Un pase del hondureño entre líneas citó a Alarcón con Rui Silva , superado y salvado por el palo izquierdo. La intensidad que le imprimió al partido al Betis era muy difícil de mantener todo el metraje. Y si no hallaba el gol pronto, el partido se le podía complicar porque el Cádiz, además, está acostumbrado a ese guion: a fajarse, sufrir y lanzar algún contragolpe cuando tiene ocasión. Un jugadón de Fekir tras la reanudación encontró la respuesta de Ledesma y luego Canales no supo embocar a gol el rechace . Casi se podría decir que ahí volaron dos puntos del Villamarín. Porque después, con todo el segundo tiempo por delante, al equipo le pudo la ansiedad y le faltó la pausa, perdió energía y la capacidad de la primera parte para generar fútbol y ocasiones.

El Cádiz resistía y soltaba al algún gañafón a la contra, sin renunciar al ataque ni enclaustrarse en su área. Espino, Salvi, Lozano y Negredo fueron los principales focos de peligro del equipo amarillo, que se fue sintiendo cada vez más a gusto y no veía ninguna amarilla para sorpresa de todo el mundo mientras al Betis le faltaba la gasolina. Miranda lanzó una falta cerca del palo derecho de Ledesma y los cambios de Pellegrini no surtieron el efecto deseado. Apagados Rodri y Fekir , el Betis se fue desactivando, aunque aún protagonizó un último arreón, cuando el Cádiz merodeaba también el área verdiblanca, con un disparo de Canales y, sobre todo, uno de Joaquín que el meta visitante repelió como pudo y zanjó un partido que dejó un poso de cierta decepción en el Betis.

Ficha técnica:

Real Betis: Rui Silva; Montoya (Aitor Ruibal, m. 68), Edgar, Víctor Ruiz, Miranda; Guardado (Tello, m. 81), Canales; Rodri (William Carvalho, m. 68), Juanmi (Loren, m. 86), Fekir; Borja Iglesias (Joaquín, m. 68).

Cádiz CF: Ledesma; Akapo, Haroyan, Fali, Espino; Jonsson (Álex Fernández, m. 46), Alarcón (Martín Calderón, m. 88); Salvi, Lozano (Álvaro, m. 75), Perea (Iza, m. 46); Álvaro Negredo (Osmajic, m. 69).

Goles: 0-1, m. 11: Álvaro Negredo, de penalti. 1-1, m. 22: Juanmi.

Árbitro: Pizarro Gómez, madrileño. Amarillas para Rui Silva, Montoya, Miranda y Aitor Ruibal.