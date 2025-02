El árbitro del derbi de Copa: «Hubo muchas presiones, unos querían jugar y otros no»

El derbi de octavos de final de la Copa del Rey de la pasada edición dio para muchas reflexiones, noticias, comentarios y reacciones de sus protagonistas. Aquel encuentro, que fue suspendido tras el 1-1 de Fekir por el golpeo de un palo en la cabeza de Jordán , se suspendió para acabar reanudándose el día siguiente, en un encuentro en el que el Betis acabó imponiéndose al Sevilla FC con un gol de Canales y clasificando a los verdiblancos a cuartos de final de un torneo que acabarían conquistando.

Uno de los que tuvo un papel primordial en todo aquel suceso fue Ricardo de Burgos Bengoetxea , árbitro del partido, que mostró sus impresiones sobre el momento en el documental 'La Copa de Todos', que está disponible bajo demando en Prime Video . Explicaba el árbitro en este espacio que, una vez que ocurre el incidente, «les decía que no hacía falta que me contaran lo que había sucedido». «No era necesario que me dijeran -indicaba el trencilla- porque lo había visto yo con mis ojos. Los jugadores del Sevilla me comunicaban que ya estaban un poco fuera del partido por lo que había ocurrido , por su compañero, porque no sabían en qué condiciones se encontraban en ese momento».

Continuaba detallando el tenso momento De Burgos Bengoetxea afirmando que en los minutos posteriores « había mucha presión por parte de todo el mundo, unos querían jugar, otros no querían jugar» . «Tú no puedes tomar una decisión por ti mismo, tienes que escuchar, ver el entorno… así que en un situación tan compleja decidimos meternos en el vestuario todos para, más tranquilamente, sin ningún tipo de presión externa, tomar, no la mejor decisión, sino la correcta », recalcaba el colegiado. Es el punto de vista, sin ahondar en muchos detalles, de uno de los que vivió aquel incidente en primera línea y, a la postre, el que tomó la decisión de aplazar el partido.

Reanudación al día siguiente

El día siguiente, fecha en el que se reanudó el partido, quedan detalles en los que se puede ver la intensidad de las horas posteriores al incidente. En la previa de esa reanudación puede verse como Monchi, director deportivo del Sevilla FC, incentiva a los suyos señalando que «ya es fútbol, sólo fútbol. Somos mejores que ellos. Somos mejores que ellos, por eso vamos a ganar», justo antes de que los jugadores salten al terreno de juego a calentar.

También la intensidad de los banquillos se puede palpar en dos acciones. Primero Pellegrini reclama la dureza en una entrada a Fekir en la que afirma que «si no salta (Fekir), lo parte en dos». También reclama algo similar Julen Lopetegui tras una falta sobre Tecatito corona, espetándole al árbitro que «es roja», a lo que De Burgos Bengoetxea le recrimina «déjame trabajar y le contesta que es una amarilla».

Cabe recordar que el camino del Betis, tras este empujón anímico de haber eliminado a su vecino y eterno rival, continuó con éxito en la eliminatoria de cuartos de final, en la que los de Pellegrini visitaron el Reale Arena para acabar goleando a la Real Sociedad por 0-4 merced a los goles de Juanmi (dos), William José y Aitor Ruibal. En semifinales llegó la eliminatoria de doble partido ante el Rayo Vallecano, en la que el Betis se impuso en la ida en Madrid por 1-2 y sentenció su presencia en la final con el 1-1 obtenido en el Benito Villamarín.

La final, disputada en La Cartuja, supuso el tercer título de la Copa del Rey para los verdiblancos tras el 1-1 (goles de Borja Iglesias y Hugo Duro) con el que se llegó al final de la prórroga. En la tanda de penaltis, el fallo del valencianista Musah y el acierto final de Juan Miranda desató la euforia en la parroquia verdiblanca.