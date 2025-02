Borja Iglesias: «Tengo ganas de demostrar a todos que tengo el nivel que yo sé que tengo»

Borja Iglesias se ha mostrado confiado en poder revertir su actual falta de gol. El delantero del Betis no está pasando por su mejor momento pero cree que la dinámica cambiará y volverá a marcar. «Quiero es demostrarle a todos que estoy ahí y que doy el cien por cien para darle la vuelta a la situación», ha señalado.

En una entrevista en Instagram con la escuela de fútbol BEST el jugador verdiblanco comentó diferentes aspectos desde su llegada al club de Heliópolis. Sobre su salida del Espanyol contó que «Hay momentos que ves que aquí hay algo que está cambiando. Ves que va saliendo gente y que llega poca; algo está pasando. El club, conmigo, también veía una oportunidad de mercado para hacer un traspaso. A mí, entonces, me llega un proyecto superambicioso como el del Betis , con el míster, que me conocía; una oferta mejor en lo económico, muchos años de contrato. Imagínate: te pagan más, es un proyecto más ambicioso, un estadio que has disfrutado como rival Me decidí por venir al Betis y no me arrepiento. La situación, hasta ahora, no ha ido como a mí me habría gustado, pero creo que estoy en un lugar muy apropiado para mí. Tengo ganas de revertir la situación y de poder demostrar a todos que tengo el nivel que yo sé que tengo«.

Borja Iglesias recuerda especialmente s u presentación con el Betis «es algo indescriptible; a mitad de agosto, con un calor tremendo y una grada llena para recibirme. Para mí fue increíble. Por toda esa gente y toda la que me envía apoyo, cariño y ánimos tengo muchas ganas de que disfrutemos en el campo. A veces estás más acertado en unos momentos que en otros, pero yo a día de hoy lo que siento es que aquí la gente me apoya. Desde el club también me dan mucha confianza y me siento muy valorado. En ese sentido, lo que quiero es demostrarle a todos que estoy ahí y que doy el cien por cien para darle la vuelta a la situación».

Sobre la difícil situación que atraviesa en este momento señaló que «es complicado. Es más fácil dejarte llevar en el momento bueno y subirte a la ola, pero puede llegar a confundirte. Yo siempre he intentado llevarlo con perspectiva. Cuando me decían que era tan bueno, que era el mejor delantero, prefería no creérmelo y ahora estoy viviendo un momento en el que la gente tiene dudas, un momento en el que no están viendo mi rendimiento de otros años , y lo entiendo. Obviamente, yo soy el mismo que hace dos, cuatro o seis años. De hecho, considero que soy mejor, porque tengo claro lo que me hace crecer. Pero creo que es una oportunidad de salir reforzado y de ser mejor persona. Intento no darle importancia, creerme que no soy el más malo, al igual que tampoco me creía que era el mejor, cuando me lo decían«.