Borja Iglesias, nueve meses sin gol

Domingo 19 de enero de 2020. Minuto 26. Canales lanza un córner. Borja Iglesias supera en el salto a Mikel Merino y remata de cabeza. Remiro no llega y el Benito Villamarín canta gol. Es el 1-0 de una jornada redonda para el Betis, porque vence 3-0 a la Real Sociedad. Un día que parecía el fin de los males y el inicio de las bondades. Para el equipo de Rubi y para Borja Iglesias. Finalmente fue uno de esos escasos oasis en el desierto de un año para olvidar. Se cumplen nueve meses de esa fecha y no ha vuelto a marcar. Ahora revive aquello: el mismo escenario y el mismo rival . Y, quizás, una opción para poder recuperar la titularidad.

En este tiempo ha sumado 21 encuentros oficiales Borja Iglesias sin ver puerta. Se trata de la sequía más prolongada como profesional de un atacante que ha hecho goles en todos sus equipos. Sólo es comparable, y ya lo ha superado, al tramo de seis meses que estuvo en el Celta B en la 2015-16, ya había debutado en el primer equipo, sin anotar gol: entre el 31 de octubre de 2015 y el 20 de marzo de 2016. Fueron dieciséis partidos, una vuelta entera en aquel grupo de Segunda B. Anotó ante el Izarra en Vigo y volvió a hacerlo frente al mismo rival ya en Navarra. El final de aquella mala racha se asemeja a la oportunidad que tiene ahora frente a la Real Sociedad. Después de marcar en el campo del Izarra hizo cinco goles en ocho partidos.

Luego nunca tuvo periodos tan largos sin anotar. Sus registros goleadores siempre han sido extraordinarios : 34 goles en el Celta B (2016-17), 23 en el Zaragoza (2017-28) y 20 en el Espanyol (2018-19). En La Romareda sólo enlazó ocho partidos sin marcar, en Cornellá no pasó de cinco. Una envidiable producción y regularidad. Todo ello motivó que el Betis abonara 28 millones de euros el pasado verano y se generara una expectativa acorde al precio y al nivel demostrado. Ahora, dado el rendimiento de Borja Iglesias esa inversión se pone en cuestión. El que hizo ante la Real hace nueve meses fue el tercero de sus goles oficiales como verdiblanco. Antes sólo celebró gol con el Levante (jornada sexta) y el Espanyol (jornada decimoséptima).

En el documental Six Dreams , de Amazon, Borja Iglesias es uno de los protagonistas. Se cuenta desde dentro todo lo que le ocurre al gallego en la 2019-20 desde que aterriza en Heliópolis. Aquel día de enero las cámaras grabaron a su novia en el Villamarín emocionándose con el gol después de comprobar que el arranque bético del delantero no era positivo, ni para él ni para el equipo. Se repiten términos como «adaptación», «confianza», «va llegando su momento», «solidez» ... Y lo mal que lo ha pasado el atacante en este tiempo por la presión y cómo le ha afectado en su día a día en un colapso mental que le afecta indudablemente a su rendimiento deportivo.

En aquel gol ante la Real Sociedad, Borja Iglesias soltó mucha rabia contenida y gritó ante un Villamarín encendido, que llevaba esperándole desde que se lesionó nada más debutar y cuando se ilusionó con los minutos finales del choque ante el Leganés, cuando el poste impidió lo que habría sido uno de los goles de la temporada. Emerson, Mandi, Edgar, Guardado, Álex Moreno... Todos corrieron a abrazar a Borja, que agradeció a Canales su centro preciso. Su novia lloraba en la grada. Una imagen similar, la del cariño de sus compañeros, que la vivida en el amistoso de pretemporada con el Granada , cuando anotó Borja y todos fueron a felicitarle, como si fuera un duelo oficial. O en el choque con el Valladolid, cuando las jugadas de ataque, ya con 2-0, siempre buscaban que las finalizara el gallego, uno de los futbolistas más queridos en el vestuario. Pero sigue sin marcar.

Como otros muchos futbolistas en momentos concretos de sus carreras, Borja Iglesias necesitó asesoramiento psicológico en este tiempo. Se comprueba en el documental que recurrió a Patricia Ramírez , que saltó a la fama por su buen trabajo en el vestuario del Betis hace una década. En su charla online con la especialista habla de las expectativas y sus miedos, que han podido generar amenazas en su toma de decisiones. «Lo que más me fastidia es que no termino de hacer nada» , señala el delantero, que tiene claro que su afán es satisfacer a los que esperan tanto de él.

Convencido

«Estoy contento en el Betis. No me arrepiento de la decisión. Estoy donde tengo que estar, lo siento así. En mi presentación había ocho o nueve mil personas cantando mi nombre, eso es lo que yo he soñado desde pequeño. Siento la energía de la afición, del club. Este es mi sitio », continuaba en el citado documental.

Otro de los aspectos que se ve en la pieza televisiva es la queja de Borja Iglesias, que tiene una discusión normal de entrenamientos con Canales, sobre la falta de ocasiones , algo que considera que nunca le había pasado anteriormente. Así lo comenta con gente de confianza como sus padres o su agente.

La situación actual de Borja Iglesias ha cambiado pero por ahora tampoco es mejor. No ha marcado en ninguno de los cinco partidos del Betis de esta temporada, aunque su sequía es similar a la de sus dos competidores por el puesto de nueve, Sanabria y Loren , éste con muchos menos minutos disputados. Pellegrini le dio a Borja la camiseta de titular en el arranque de temporada. Jugó de inicio los dos primeros partidos, ante el Alavés y el Valladolid, no tuvo presencia con el Real Madrid, salió la segunda parte con el Getafe y cinco minutos en Valencia. Para este domingo entra en las quinielas para salir de inicio dado que Sanabria ha estado con su selección y hasta hoy no podrá ejercitarse con el grupo. Compite el gallego con Loren.

En el club la preocupación con la situación de Borja es evidente. No se le quiere añadir más presión de la que ya se ha generado alrededor del gallego pero su devaluación en el mercado es una de las peores noticias posibles. No le fichó el Betis como una oportunidad para conseguir una gran plusvalía sino para ser el nueve de un equipo que tenía aspiraciones más altas. Borja Iglesias puede tener una oportunidad para cerrar el círculo. La Real Sociedad vuelve al Villamarín y está por ver si también lo hacen sus goles.

