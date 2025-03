Betis - Atlético de Madrid (0-0): Un punto de presente y de futuro

Volvió a mostrar un altísimo nivel competitivo el Real Betis en el encuentro de la segunda jornada del campeonato liguero 23-24 y sólo le faltó el gol, sobre todo en la primera mitad, para haber podido sumar algo más que un punto que es ... bueno para el presente, porque sumar siempre ante el Atlético, el Madrid o el Barcelona siempre es tremendamente positivo, pero que también debe servir para el futuro porque igualmente vale en la lectura del número de puntos en el arranque liguero tan complicado que a priori tenían los verdiblancos cuando se conoció el calendario del nuevo curso. Cuatro unidades visitando al Villarreal y recibiendo al equipo de Simeone es un buen cómputo para empezar, pero el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, aún por completar el plantel, tiene motivos de sobra para seguir trabajando en mejorar a base de buenos partidos, imágenes como la del domingo en Castellón u hoy en Heliópolis y, como no, con puntos.

Estuvo a un nivel muy alto el conjunto de Pellegrini. En general. Incluso con el carrusel de cambios del segundo tiempo. La juventud de Juan Cruz y Rodri le dieron vigor al equipo en sustitución de la calidad y el buen pie de Isco, por ejemplo, que fue nombrado de nuevo como el mejor jugador de todos los que participaron en el choque. El doble pivote formado por Guido Rodríguez y Marc Roca funcionó a la perfección y estos futbolistas ayudaron a que el equipo pudiera conseguir la primera portería a cero de la temporada, tan importante siempre para el técnico chileno para poder pelear durante la campaña los puestos europeos y de la Champions League. Faltó el gol, pero este Betis compite a las mil maravillas y eso tiene muy contento a todo el beticismo, que recibió con todos los honores a su equipo en el primer partido oficial del nuevo curso 23-24 en el Benito Villamarín.

El Betis protagonizó el partido en la primera parte. Con el Atlético muy a gusto parapetado atrás con línea de cinco en fase defensiva y dándole el balón a los verdiblancos, el equipo de Pellegrini también se mostró muy cómodo teniendo el balón. Funcionó a las mil maravillas en doble pivote en el centro del campo con Guido y Marc Roca en labores de resta y de circulación de la pelota y las caídas de Isco unos metros ayudaban a ambos centrocampistas a subir el balón a las zonas peligrosas del ataque. A partir de ahí, con una gran seguridad defensiva y entrando también mucho en juego los laterales, fue creciendo el fútbol de ataque bético.

Sólo se contabilizaron llegadas peligrosas al área rival del conjunto heliopolitano. Un disparo cruzado de Abner en el segundo minuto de juego, un lanzamiento al lateral de la red de Ayoze, que buscaba la escuadra de la portería de Oblak y un cabezazo de Aitor a pase de Isco en unos minutos finales del primer tiempo en los que el Betis embotelló en su área a los de Simeone. Le faltó a los béticos la guinda de haberse ido al descanso con alguna ventaja en el marcador para que los primeros cuarenta y cinco minutos hubieran sido perfectos.

Todo el Betis rayó a un muy alto nivel durante toda la primera mitad excepto Borja Iglesias que fue el que estuvo más bajo. No se le puede negar al gallego la pelea siempre limpia y buscando cada balón en juego con los centrales rivales, pero ante el Atlético falló incluso en pases y combinaciones con sus compañeros que parecían fáciles. Sólo acertó en una dejada de tacón en la frontal en una llegada de Aitor que acabó con tiro pero que taponó Witsel.

En el segundo tiempo el partido cambió. Porque el Atlético también varió su actitud de cara al partido. Fue creciendo el Atlético en su juego de ataque durante el segundo tiempo, teniendo más la pelota y con más protagonismo en el partido, también a raíz de una presión más alta, que dificultó más el juego inicial de los verdiblancos. También Griezmann retrasaba unos metros su posición para entrar más contacto con el balón, pero sólo en una ocasión creó peligro real el equipo de Simeone sobre la portería defendida por Rui Silva, quien tuvo que despejar por encima del larguero un cabezazo de Mario Hermoso a la salida de un saque de esquina en el minuto 64.

Intentó meter vigor al partido Pellegrini dando entrada a jóvenes como Juan Cruz y Rodri, quienes también rayaron a un bastante alto nivel competitivo. La calidad baja, sí, pero la juventud les da a este tipo de futbolistas la oportunidad de jugar al máximo nivel. La nota negativa, los minutos finales de un lesionado Abner, que no abandonó el partido para no dejar a su equipo con diez porque aún quedaba un cambio pero no ventanas para poder parar el partido y hacer la sustitución por Miranda. Guardado terminó ocupando el lateral izquierdo del equipo.

No se movió el marcador en el largo descuento ofrecido por el colegiado De Burgos Bengoetxea y los béticos, en perfecta unión con los jugadores y el cuerpo técnico, celebraron un buen punto que debe valer para el crecimiento del equipo ante este tipo de equipos.