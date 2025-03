Betis - Alavés: el futuro empieza hoy

Hoy. No hay más. A las 21.00 y acaba, seguramente, antes de las 23.00. Noventa minutos más un alargue. Tres puntos en juego. Todos los esfuerzos, todas las miradas, todo. Alavés. Ni quinto puesto, ni derbi, ni Europa . Todo empieza esta noche. Ni el pasado servirá ni el futuro debe condicionar al Betis . Pellegrini cuenta con todos, no reserva de antemano. Volvieron Nabil Fekir y Borja Iglesias . Y ambos tendrán minutos, seguramente. No puede regalar nada. Ni nada ha sido fácil para este Betis. El Alavés, en zona de descenso, tendrá hambre de puntos. Y esta jornada se ha visto que los de abajo muerden. Ningún triunfo fue un paseo. Ni ante el Huesca , ni ante el Cádiz , ni contra el Getafe . Lecciones de humildad. El Betis está en camino pero no ha hecho nada. Si no fija toda su atención en lo que se cuece esta noche en el Villamarín y se distrae con futuribles, todo se desvanecerá. Pellegrini lo sabe y por eso su mensaje ha sido claro.

Alavés. No hay otra cosa en la mente verdiblanca. De tal forma que hasta el apercibido principal de cara al derbi, Nabil Fekir , entró en la lista y cuenta con muchas papeletas de ser titular. El francés en el banquillo sería un lujo que no se puede permitir un equipo que lucha por la quinta plaza, que quiere dar otra arrancada hacia Europa. Ante el Getafe o en Cádiz se le echó en falta por todo lo que produce arriba. Él quiere jugar, porque su compromiso está fuera de toda duda. Ya habrá tiempo de pensar en el Sevilla, opinan. Lo cambiará todo Fekir, puesto que es un jugador capital que modifica la línea de vanguardia. Mucho pasa por él. Y por Canales . De todas formas, no se descarta que Pellegrini haga algún retoque de los suyos y no muestre el planteamiento que todo el mundo espera. Quizás William Carvalho, quizás Lainez. Algo leve pero significativo. Los quiere a todos enchufados, nada está escrito de antemano.

Ese ha sido el secreto de un equipo que ha logrado mezclar de tal forma su unidad A y su unidad B que se han convertido en la unidad Betis. Una plantilla lista y preparada para lo que quiera su técnico. Todos suman, todos aportan. Protagonismo repartido y benefició común. Así se está construyendo un Betis de 39 puntos en 25 jornadas que aspira a seguir marcando distancias con sus perseguidores y a apretar hacia el quinto puesto, como mínimo.

En el Alavés , muchas dudas. Un equipo que ha recuperado a jugadores pero que se ve hoy, tras las victorias de Elche y Valladolid , penúltimo en la clasificación. En la primera vuelta decidió Tello en el descuento con Machín en el banquillo vasco. Ahora está Abelardo, que ayer de deshacía en elogios hacia los verdiblancos. El peligro está en sus puntas, con el juego en espacios de Lucas Pérez y Joselu.

Pita Alberola Rojas , con quien el Betis ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos que le ha pitado este colegiado castellano-manchego. Será la tercera vez en este curso en el que los verdiblancos coinciden con este colegiado, en las dos anteriores, derrota y victoria: 4-0 en Bilbao y 1-0 ante Osasuna. Jaime Latre estará en el VAR.

Alineaciones probables Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Aitor, Fekir, Canales; y Loren. Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Manu García, Pina, Édgar, Córdoba; Lucas Pérez y Joselu. Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego). Estadio: Benito Villamarín (21.00 / Gol ).