Benedetto admite que pudo ser bético: «Todo el mundo sabe que el Real Betis es un grande»

Estuvo cerca de convertirse el pasado verano en delantero del Real Betis , pero diferentes circunstancias impidieron a Darío Benedetto recalar en Heliópolis. Lo acabó haciendo en el Elche , club del que también es uno de los propietarios y que hoy (18.30) recibe al equipo de Pellegrini en la 14ª jornada liguera. Los béticos, por su parte, terminaron eligiendo a William José , que se puso a tiro en unos últimos días del mercado en los que la entidad verdiblanca también logró cerrar la salida de Loren .

Benedetto, en una entrevista concedida al diario AS , ha confirmado que pudo vestir la casaca bética. «Ha pasado el tiempo. Las negociaciones con el Real Betis estaban muy avanzadas, pero el Elche tenía que decidirse a fichar a un delantero y yo no podía esperar más. Las negociaciones con el Betis estuvieron estancadas durante 20 días y no pudieron completarse debido a los números. Yo tomé la decisión de venir al Elche y eso es lo que le dije a mi agente», asegura el punta argentino.

Benedetto, ya sea de titular o saliendo desde el banquillo, será uno de los principales peligros para el Betis este domingo en el Martínez Valero. En el Elche, tras un periodo de adaptación, ya va cuajando como uno de los referentes ofensivos del equipo con dos goles y una asistencia.

Hoy se enfrenta al equipo al que estuvo a punto de defender: «El Real Betis es uno de los clubes que más me gusta de España y, aunque creo que no me equivoqué, sé que el equipo que nos visita este domingo tiene fama y cartel en Europa. Todo el mundo sabe que el Real Betis es un grande, con una afición enorme, y eso también me llamaba mucho la atención. No descarto vestir esa camiseta el día de mañana. Ahora sólo me queda dar lo mejor para el Elche y salir de esa zona de descenso a la que hemos caído. Se ha armado una plantilla para intentar no sufrir hasta el final del campeonato, como el año pasado en el que hasta la última fecha no se definió todo. Para ello hay que trabajar duro«, concluyó.