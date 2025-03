Barcelona - Betis: resumen, resultado y goles (4-0)

La actuación arbitral : "No sé si hacer hincapié en la acción de la expulsión. Si queremos mejorar como Liga y Federación, no es algo solo de los árbitros, sino de todos. También de nosotros. Hay que hacer una autocrítica general para que mejore. No puede haber tantos expulsados, no solo en nuestro equipo, sino en otros. Hay veces que están bien sacadas las tarjetas, pero en otras creo que podrían evitarse algunas amarillas y algunas rojas. No es algo de hoy en especial".

Guido Rodríguez, desde la zona mixta del Spotify Camp Nou, ante los medios oficiales del club : "La expulsión condiciona mucho todo. Es un campo muy difícil y contra el primero. Once contra once es complicado, y ya con uno menos se hace todavía más cuesta arriba" .

Juan Miranda, desde la zona mixta del Spotify Camp Nou, ante los medios oficiales del club : "La expulsión ha marcado el partido. Creo que no era. Jugar aquí con uno menos es complicado. Hemos intentado dar la cara. Ha sido mucho castigo, pero no se puede hablar de árbitros, que te echan cuatro partidos"

23:43

Manuel Pellegrini, desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou: "Lamentablemente, el partido duró 20 minutos, hasta la expulsión. En un córner el Barcelona se puso en ventaja, pero quedaba muchísimo partido, hasta que vino la lamentable expulsión".

Los lesionados: "Joaquín sufrió una lesión en la rodilla, mañana veremos de qué grado es. Seguramente, será difícil que pueda jugar en los próximos partidos. Además, teníamos el desgarro de Luiz Felipe, Edgar fue expulsado y Montoya estaba con dolencias. Prácticamente, acabamos con ocho jugadores".

La expulsión de Edgar: "Creo que lo de la tarjeta amarilla es importante aclararlo. La primera, personalmente, no me lo pareció. Lo estimó el arbitro y la mostró. No hay problema. Lo que no puedo soportar, y espero no recibir sanción, es que hay una nueva acción de Edgar. El árbitro está a metros de la jugada y dijo dos veces que no hay amarilla. Entonces, no entiendo el motivo por el que cambió de opinión. Ahí se terminó el partido".

El equipo con más expulsiones de LaLiga: Una de las cosas importantes que hemos tenido es que es inconcebible la cantidad de jugadores que hemos tenido expulsados. No hacemos muchas faltas, pero somos los que más expulsados tenemos. Es lamentable. Nos ha pasado en más partidos, pero no hay nada más que hacerle. No sé si se llamará mala suerte. Lo que sí sé es que tenemos que seguir luchando por conseguir el máximo de puntos posibles".

Balance del encuentro: "Salimos a buscar el partidos desde el comienzo, con un mayor dominio del Barcelona, pero sin muchas oportunidades. Intentamos hacer nuestro fútbol, pero con uno menos era complicado. Se trató de descontar, pero no se pudo, y mucho menos con nueve".

El juego del rival: "No podría analizar la acción del Barça porque fueron 20 minutos de partido. Luego estuvieron con un jugador más de ventaja y así es más fácil".