Antiviolencia propone cerrar un mes el Villamarín y multa de 60.001 euros al autor del lanzamiento

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto un mes de cierre del estadio Benito Villamarín y 150.000 euros de multa al Real Betis por la agresión con el tubo de pvc lanzado desde la grada que motivó el aplazamiento del derbi Betis - Sevilla de la Copa del Rey del pasado sábado. La comisión ha considerado "muy grave" lo sucedido en Heliópolis y de ahí la dureza de su sanción.

Además, Antiviolencia ha propuesto multa de 60.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de cinco años al aficionado «identificado miembro del equipo local -miembro de un grupo radical y violento- por lanzar un objeto al terreno de juego que impactó en la cabeza de un jugador del Sevilla», según señala en su comunicado.

Para Antiviolencia se lanzó desde la grada de animación del equipo local de una “barra hueca de PVC de 76 cm de longitud y unos 18 mm de diámetro”, que cayó en el terreno de juego e impactó en la cabeza de un jugador del Sevilla FC, que tuvo que ser trasladado a un centro médico con un traumatismo craneoencefálico. Lo curioso es que la descripción de Antiviolencia no coincide con la que hizo De Burgos Bengoetxea sobre el palo de PVC, ya que el colegiado vasco en su acta declaró que la barra era de "aproximadamente 50 centímetros".

La Comisión ha recordado en su escrito tanto al Real Betis Balompié como al resto de los clubes deportivos que “es condición de acceso en el estadio no introducir, portar o utilizar cualquier clase de objeto que pudiera producir los mismos efectos que un arma o incurrir en conductas violentas, además son condiciones generales de permanencia en el recinto deportivo no practicar actos violentos, y en particular, no agredir ni alterar el orden público y no lanzar ninguna clase de objetos”. Con ello reponsabiliza al Betis de este hecho por presuntas deficiencias en sus medidas de control.

Antiviolencia ha acordado esta propuesta de sanción muy grave ya que el Betis ha sido propuesto en los últimos años para sanción por hechos contrarios a la Ley 19/2007 en otras diez ocasiones por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores en el recinto deportivo, la última de ellas, en la temporada 2019-2020, por falta grave, con una propuesta de sanción de 30.000 euros, por incumplimiento de las medidas de seguridad, gestión deficiente del libro de registro de seguidores y apoyo de actividades o a peñas contrarias a lo estipulado en la vigente Ley del Deporte.