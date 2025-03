La alineación imposible de Pellegrini

Perdió su pleno liguero de victorias en el Benito Villamarín el Real Betis tras caer derrotado ante el Atlético de Madrid en un encuentro que el aficionado bético ya ha visto muchas veces ante el mismo rival. Desperdició el equipo dirigido por ... Manuel Pellegrini la posibilidad de auparse a la tercera posición de la clasificación, de la que se queda a tres puntos, y visitará el próximo domingo a la Real Sociedad, moradora del Reale Arena, con dos unidades menos que el conjunto que entrena Imanol Alguacil, después del choque europeo en Bulgaria con el que el equipo heliopolitano pretende amarrar ya la primera plaza del grupo.

La del Atlético de Madrid fue la tercera derrota en quince partidos oficiales disputados hasta ahora entre LaLiga y la Liga Europa, lo que hace que el balance general sea positivo. Pero no es menos cierto que el Betis, sólo en la competición de la regularidad, suma cinco puntos de los últimos quince en juego, tras las derrotas en Vigo y frente al equipo de Simeone, los empates en Valladolid y Cádiz y la única victoria ante el Almería en el Villamarín y ha permitido que la pelea por la tercera y la cuarta plaza se haya abierto y que haya seis equipos, desde el Atlético hasta el Osasuna, en seis puntos.

Al margen de estos datos, otra realidad que se está encontrando Pellegrini es no poder contar, desde el inicio de la temporada, con toda la plantilla a su disposición. Entre la problemática de los no inscritos en las primeras jornadas de LaLiga y las lesiones y las sanciones, el cuerpo técnico heliopolitano no tiene a pleno rendimiento al plantel al completo y las rotaciones entre la competición liguera y el torneo continental no las está pudiendo aplicar el entrenador de la manera que a él le gustaría. Un hándicap a tener en cuenta y del que se refirió Pellegrini en la rueda de prensa posterior al partido frente al Atlético de Madrid, tras perder a Sabaly y, por más tiempo, a Luiz Felipe : «Es la consecuencia de jugar tantos partidos. Por eso intentamos hacer rotaciones. Lamentablemente, con el parón del Mundial, Luiz Felipe no jugará hasta la vuelta. Y Sabaly tuvo una molestia en la planta que se le agravó. Mañana valoraremos las condiciones en las que está. Pero nunca justifico con las ausencias los resultados».

Al principio de la temporada, Pellegrini contaba con hasta nueve bajas . En los partidos contra el Elche y el Mallorca. Los sacó adelante el equipo ante esa importante adversidad y sumó un seis de seis. Porque el entrenador no pudo contar en ambos partidos con Bravo, Joaquín, Guardado, Luiz Henrique y Willian José al no estar inscritos y los problemas en forma de lesión de Canales, Sabaly y Montoya. Aitor Ruibal tuvo que hacer un curso acelerado de lateral derecho en esas semanas. Luiz Felipe, uno de los fichajes para la temporada, pudo ser inscrito horas antes del duelo en el Visit Mallorca Estadi para cumplir la sanción que traía de su última etapa en la Lazio y ya pudo estar a disposición de Pellegrini para el choque de la tercera jornada contra el Osasuna. Ante los navarros, la lista de ausencias bajó a tres: Bravo y Willian José porque aún no pudieron ser inscritos antes de la disputa del partido, y Montoya seguía de baja por problemas físicos.

En el choque frente al cuadro de Arrasate fue expulsado Pezzella, por lo que el argentino fue la única baja del Betis en la visita al Santiago Bernabéu. Fue ahí cuando empezaron las lesiones más importantes. En el partido ante el Madrid cayó lesionado Fekir. El francés, además en una acción polémica dentro del área blanca con Carvajal, sintió un pinchazo muscular y pidió el cambio. Se perdería cuatro partidos. Con la baja del '8' y las ausencias de Montoya y Loren en la lista para la Europa League, el Betis se desplazó a Helsinki para empezar su caminar en la competición europea. En el segundo minuto de juego se encogió el corazón de todo el beticismo. En el aterrizaje de un salto en la pugna por un balón, Juanmi , el máximo goleador del equipo heliopolitano se retorcía de dolor en el tobillo. Rotura de ligamentos del tobillo izquierdo y baja, al menos, hasta después del Mundial de Catar . En tierras finlandesas también sufrió un esguince de tobillo Víctor Ruiz. El césped artificial del terreno de juego del HJK fue clave en estas lesiones.

La recaída de Fekir

Así las cosas, ante el Villarreal, segundo encuentro importante de la temporada al tratarse de un rival directo, Pellegrini no pudo contar ni con Fekir, ni con Juanmi ni con Víctor Ruiz, a los que se unió Sabaly para el encuentro ante el Ludogorets en Heliópolis. Estos mismos cuatro futbolistas conformaron la lista de bajas que tuvo el Betis ante el Girona en LaLiga. Para el Celta, volvió Fekir. De hecho, su aparición en el equipo en la segunda mitad mejoró mucho al equipo bético en el partido. También fue suplente el central catalán. Así que el malagueño y el lateral senegalés seguían integrando el parte de bajas. Para el choque en Roma sólo fue baja por lesión Juanmi. Pero en el Olímpico recayó Fekir , que no ha estado a disposición de Pellegrini hasta el choque ante el Atlético de Madrid.

A partir de ahí, las lesiones de ambos titulares en la línea de tres que actúan por detrás del Panda y las sanciones de Luiz Felipe, tras su expulsión en Vigo, y de Pezzella, tras su roja en Valladolid, mermaron al equipo. El central argentino ya regresó para jugar ante el Cádiz, el día que Mateu expulsó a Canales , motivo por el cual el cántabro no pudo estar disponible para Pellegrini en el partido contra el Atlético de Madrid. Para el futuro más cercano, el segundo partido contra el Ludogorets y la visita del domingo a la Real Sociedad, Juanmi, Luiz Felipe y Sabaly serán bajas seguras. Los dos primeros, si el central italo-brasileño, no mejora sobremanera, también serán ausencias en ante el Helsinki, en el derbi ante el Sevilla y también frente al Valencia en el último encuentro oficial antes del parón por el Mundial. Si no median más sanciones o lesiones en los próximos partidos, claro está.

El asunto de las lesiones sí que está dejando un poso de preocupación en un sector de la afición verdiblanca y, como no puede ser de otra forma, en el cuerpo técnico que encabeza Pellegrini, dejando a un lado, claro está la desgraciada acción de Juanmi. Porque el año pasado, durante la exitosa temporada 21-22 que acabó con el título de la Copa del Rey y la quinta plaza liguera, no se registraron lesiones de importancia en el primer plantel verdiblanco que tuviera a alguno de sus miembros varios partidos alejado de los terrenos de juego. Este año, con lo apretado del calendario hasta la disputa del Mundial de Catar y el hecho de competir prácticamente durante tres meses cada tres o cuatro días con catorce partidos ligueros y seis de la competición europea, los problemas en forma de lesión, más si cabe musculares, están perjudicando no sólo al cuadro heliopolitano sino a otros muchos equipos. ¿Lo mejor de todo esto? Que si no hay problemas en Razgrad, Fekir y Canales volverán a juntarse ante la Real Sociedad.