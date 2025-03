Alexis: «Estoy con Joaquín, este enfrentamiento entre béticos debilita»

Alexis Trujillo es el fiel reflejo de hombre de club en el Real Betis. Llegó al Betis en 1993 y ha sido capitán del primer equipo, delegado, entrenador, director deportivo y ahora ejerce como team manager , es decir, enlace con la plantilla. Es uno más en el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini y está muy encima de los verdaderos protagonistas de la acción: los futbolistas que en unas horas esperan seguir con la buena línea mostrada en los anteriores duelos y obtener el triunfo en Granada, donde ya está la expedición verdiblanca. Alexis conoce bien todo lo que ha sucedido en el Betis en los últimos años, quizás mejor que nadie a la figura de Lorenzo Serra Ferrer y valora la opinión de Joaquín , con la que coincide plenamente.

« El mensaje que hay que dar es el de unión . El bético de calle y el accionista puede dar su opinión pero no se puede vender esta situación con dramatismo porque no es verdad. ¿Dónde está la catástrofe? El Betis no está a la deriva. En cinco años con Haro y Catalán hemos tenido dos años que se pueden calificar como malos, aunque yo los veo regulares, ya que fuimos decimoquintos, y dos años buenos porque en uno fuimos a la Liga Europa y en otro llegamos a las semifinales de la Copa del Rey y nos quedamos a tres puntos de Europa. Ahora estamos en mitad de tabla y si le ganamos al Granada podemos dar un salto hacia nuestro objetivo. No veo el drama por ningún lado«, señala Alexis en su análisis de la situación actual.

Con 274 partidos oficiales como jugador del Betis y mil batallas curtidas desde el banquillo y en los despachos, Alexis apunta a la necesidad de no encontrarse con sobresaltos en la gestión del club. « Yo estoy en la línea de lo que ha opinado Joaquín , está claro. En los clubes lo de las asambleas está montado así para final de año pero es es un mal momento. Mi reflexión es que necesitamos estabilidad, que pueden presentar las cuentas y que todo el mundo opine, está claro, pero no buscar cambiar todo el club cada año porque eso hace que nos distraigamos. La Primera división es demasiado exigente como para que no estemos centrados en ganarle a los rivales. Tenemos que derrotar al Granada, ese es nuestro partido. No es pelear entre los béticos«, continuaba.

Y manifiesta Alexis, desde su propia experiencia, el cambio que ha dado el Betis en los años más recientes. « El crecimiento del club es apabullante . Yo llevo 16 años en el Betis y lo he vivido desde dentro. Y si uno mira a la historia del Betis puede hacer el análisis más completo. Estamos en un contexto y hay que valoralo porque ha sido un año complicado por la pandemia y ahora estamos ahí, en una línea que puede ser positiva. No podemos despistarnos . El enfrentamiento debilita. Todos somos béticos y queremos lo mejor para el club«, afirma antes de reconocer que todas estas cuestiones afectan al día a día del equipo: »Quieras o no los jugadores hacen comentarios. Intentamos que estén al margen de todo, pero les llega. Nosotros queremos que se dediquen sólo a jugar y ganar. Creo que hay opiniones que deben ser más leales con el club porque todos queremos ganar . Tras el día del Bilbao y el del Eibar todos lo pasamos mal. Yo no quería ni salir de casa. Desde el cuerpo técnico tuvimos que ir a apoyar a los jugadores, levantar el ánimo. Uno a uno. Nos duelen las derrotas pero luchamos más para conseguir darle la vuelta y poner al Betis donde se merece. El fútbol es un deporte colectivo. Todos influyen. Desde el utillero hasta el goleador. Los resultados no los garantiza una sola persona. Los éxitos siempre vienen por el trabajo de equipo y los fracasos son también de todos. Todos pensamos en el bien del club. Y está claro cómo ha crecido el Betis en estos años. Ha sido una labor colectiva. Esto no es ajedrez o tenis«.

