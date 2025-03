Alarcón y la venta de Raúl: «Es un paso más en el crecimiento de un gran jugador»

Ramón Alarcón , CEO del Real Betis, concedió en la noche del pasado jueves una entrevista en Canal Sur Radio en la que aprovechó para bucear por la actualidad que vive el conjunto verdiblanco, con esa junta general extraordinaria de accionistas, o la reciente venta de Raúl García de Haro, traspasado a Osasuna en la jornada de ayer, donde el Betis se guarda un 35% de su futura venta. También habló uno de los grandes portavoces del Betis sobre el asunto de las inscripciones que lleva azotando al fútbol español en el arranque de LaLiga EA Sports, asegurando que habrá novedades pronto en cuanto a inscritos.

«Serán varios», establecía Alarcón en La Gran Jugada: «La estrategia de esperar al final es por ventas como la de Raúl , al que no tienes ya que inscribir, ya que no es tuyo. Entonces, la nueva dinámica de todo el límite salarial, no había ocurrido hasta que llegó el Covid, cuando prácticamente no había ningún equipo excedido. Ahora es algo que nos ha pasado a muchos clubes. Entre mañana y el sábado saldréis de la incógnita, pero estamos trabajando en ello», comentaba el CEO verdiblanco.

Preguntado en cómo queda la operación de venta de Raúl a Osasuna, Alarcón respondía: «Ha sido una operación satisfactoria para las tres partes, que es algo fundamental cuando se hace una operación. El jugador quería seguir creciendo , tiene ya una edad, tiene 24 años, quiere seguir creciendo, y veía que tenía mucha competencia. Todos sabemos que Manuel juega con un delantero, y tiene a Borja, Willian José y Ayoze cuando hace las veces de delantero. Y ha llegado esta oportunidad donde cree que va a ser importante, es un eslabón más en su carrera. Y como creemos que tiene futuro, nos hemos quedado un porcentaje importante del traspaso. No hemos querido traspasarlo al cien por cien porque estamos convencidos de que es un paso más hacia el crecimiento de un gran jugador, un gran profesional y una gran persona como es Raúl», apuntaba.

Respecto a la ampliación de capital, el CEO del club argüía: «El Consejo de Haro y Catalán tuvo posibilidades de suscribir unas acciones y le dieron entrada a otros accionistas; desde el punto de vista económico, son los que más van a sufrir esta ampliación», remataba.