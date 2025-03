El agravio con Canales: el «no me hables tú a mi tampoco» de Xavi al cuarto árbitro

La expulsión de Sergio Canales en Cádiz por la surrealista conversación que tuvo con el colegiado Mateu Lahoz sobre el césped del Nuevo Mirandilla había tenido su carpetazo definitivo cuando el viernes el centrocampista cántabro emitió un comunicado a través de sus perfiles personales en las redes sociales en el que mostraba su conciencia totalmente tranquila y en el que aseguraba que no tenía absolutamente nada que reprocharse en la escena protagonizada con el árbitro valenciano. El futbolista no jugó ante el Atlético de Madrid y en la mañana del domingo, horas antes de acudir al Villamarín para acompañar a sus compañeros en el choque ante los madrileños, se ejercitó en solitario en la ciudad deportiva Luis del Sol para continuar con su preparación de cara a los próximos partidos del Betis antes del parón por el Mundial.

Pero vuelve a estar de actualidad la doble amarilla que Mateu le mostró a Canales en menos de diez segundos en el viejo Carranza tras lo ocurrido ayer en el Camp Nou con Xavi Hernández y el cuarto árbitro del Barcelona-Athletic de anoche. Y es que el entrenador del conjunto barcelonista fue amonestado con tarjeta amarilla por Martínez Munuera después de una fuerte, a tenor de las imágenes, conversación con el cuarto árbitro del encuentro en las que, según transcriben las imágenes de Movistar, el entrenador de Terrasa le repite al trencilla «no me hables tú a mi tampoco, tú no me hables tampoco a mi» en un par de ocasiones.

"No me hables tú a mí tampoco". El enfado de Xavi con el cuarto árbitro. #DeportePlus pic.twitter.com/VpnPSYJ7QA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 23, 2022

Este hecho ha elevado el enfado de la afición del Real Betis en las redes sociales tras la expulsión de Canales, al que le dijo a Mateu «si no te puedo hablar, no me preguntes por cosas personales», después de que el cántabro fuera amonestado por pedirle al árbitro valenciano que diera un minuto más de descuento por las pérdidas de tiempo del Cádiz y de que el colegiado le dijera «como me sigas hablando te expulso».