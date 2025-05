Serra Ferrer desvela que Catalán le pidió perdón por las formas de su despido del Betis: «No me lo merecía»

Lorenzo Serra Ferrer ha hablado por primera vez de su destemplada salida del Betis, admitiendo que en aquel momento no acabó bien con López Catalán. El propio vicepresidente verdiblanco admitió hace escasamente un mes que «lo que pasó, por supuesto, nos dolió mucho. A todos. Le dolió a Ángel (Haro), me dolió a mí y le dolió a Serra. Pero, como he dicho muchas veces, fue una decisión que tuvimos que tomar. Simplemente pensamos que había que darle un giro al área deportiva. Sé que es una persona que vive el Betis y que sufre el Betis. Y le deseo lo mejor, por supuesto, a Lorenzo«, expresó Catalán en el espacio 'Sevillanía', de 'El Chiringuito de Jugones', en La Sexta.

Pues bien, ahora ha sido el propio Lorenzo Serra Ferrer quien ha detallado cómo se produjo esa ruptura con los gestores del Betis, afirmando incluso que Catalán le pidió perdón por las formas: «No acabé bien con uno de los dos principalmente, con el vicepresidente López Catalán, pero después sí es verdad que él, y esto es la primera vez que lo hago público, se vino a disculpar conmigo en relación a que se sentía mal por la manera por la que yo tuve que salir del Betis. Yo creo que no me lo merecía«, desvela Serra Ferrer a Josep Pedrerol en su canal de entrevistas 'El Cafelito', de 'El Chiringuito'.

Además, Serra se refiere al famoso informe de los siete folios que le entregaron para explicarle los argumentos de su despido del Betis: «Le pregunté a López Catalán quién le había apuntado todas estas cosas... seguro que no le llegó tanto. ¿Qué si encontré al traidor? Bueno, creo que sí», zanja el balear en la interesante entrevista.