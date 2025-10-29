Sergio León vive el Palma del Río - Betis como «el broche final a mi carrera profesional»

El inicio de la andadura del Betis en la Copa del Rey 25-26 tiene un nombre propio, el de Sergio León. El delantero, que debutó con el primer equipo verdiblanco en 2010 y que posteriormente tuvo una segunda etapa entre 2017 ... y 2019, juega actualmente en el Atlético Palma del Río.

Y precisamente en su localidad natal, en el estadio que lleva su nombre, tendrá lugar este jueves el partido correspondiente a la primera eliminatoria del torneo. «Mi casa desde que nací y ahora el campo con mi nombre es un orgullo. Estoy muy contento, eso significa también que he hecho algo por el fútbol, por Palma del Río. Es un orgullo para mí. Yo digo Palma del Río y se me ponen los pelos de punta porque es mi pueblo, lo amo con locura y estar aquí en el club es todo para mí», destaca Sergio León en Movistar Plus.

En septiembre de 2024, después de finalizar la temporada anterior en el Eibar, se anunció el regreso de Sergio León a Palma del Río. Y apenas un año más tarde tiene la oportunidad de reencontrarse con el equipo bético en una jornada que se presenta de lo más emotiva. «Significa muchísimas emociones. Para mí es un día especial para poner el broche final a mi carrera profesional después de tantos años. Qué manera más bonita de cerrarlo que con los dos equipos de mi alma«, reconoce el delantero.

«No pienso en marcar gol, pienso en disfrutar del momento, del partido. Ver el estadio Sergio León lleno, para mí va a ser un día inolvidable y si puede marcar un compañero antes que yo, mejor», añade.