El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Sergio León vive el Palma del Río - Betis como «el broche final a mi carrera profesional»

«Significa muchísimas emociones», reconoce el que fuera delantero del equipo verdiblanco

El Palma del Río de Sergio León, rival del Betis en la primera ronda de la Copa del Rey

Sergio León, junto a Junior y Aitor, en un entrenamiento reciente del Betis
Sergio León, junto a Junior y Aitor, en un entrenamiento reciente del Betis real betis
Juan Arbide

El inicio de la andadura del Betis en la Copa del Rey 25-26 tiene un nombre propio, el de Sergio León. El delantero, que debutó con el primer equipo verdiblanco en 2010 y que posteriormente tuvo una segunda etapa entre 2017 ... y 2019, juega actualmente en el Atlético Palma del Río.

