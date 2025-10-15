Sergio León visita el entrenamiento del Betis quince días antes del partido de Copa del Rey

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey deparó el enfrentamiento entre Atlético Palma del Río y Real Betis. Este encuentro será especial para muchos jugadores del equipo cordobés, pero principalmente, para Sergio León. El ex delantero bético, que ... siempre ha mostrado su beticismo allá donde ha ido, cumplió su sueño de jugar en el primer equipo del Betis durante dos temporadas (2017-18 y 2018-19), en las que incluso llegó a debutar en Europa League. El ariete disputó 61 partidos y anotó 16 goles con la elástica verdiblanca.

Por destino o casualidad, ahora cumplirá otro de los sueños que le quedan por cumplir. Sergio León jugará con el equipo de su pueblo contra el equipo de su vida. Además, el partido se disputará en el estadio Sergio León, renombrado así el pasado verano.

El 'enemigo' en casa 😜🏡



La visita de @7sergioleon a las puertas del duelo copero ante el @AtcoPalmadelRio 👏💚 pic.twitter.com/V5R0z5XKGM — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 15, 2025

Dos semanas antes del choque, Sergio León se ha pasado por la ciudad deportiva Luis del Sol para visitar a algunos de sus antiguos compañeros. Las redes sociales del cuadro bético no han tardado en publicar varias fotos del palmeño en el propio entreno, en la que aparece saludando a jugadores de la plantilla bética. «Parece que se nos ha colado un espía del Atlético Palma del Rio en nuestra ciudad deportiva. ¡Bienvenido a tu casa, Sergio!», compartió la cuenta del Betis.

Dicho encuentro, se disputará el próximo jueves 30 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Sergio León, el cual prevé tener un aforo de más de 7.500 aficionados. Para ello, el propio estadio contará con gradas supletorias.