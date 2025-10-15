Suscríbete a
+Palmera
Última hora
El juez deja en libertad a Ábalos después de que Fiscalía no pidiera la prisión preventiva

Sergio León visita el entrenamiento del Betis quince días antes del partido de Copa del Rey

El delantero del Atlético Palma del Río se reecontrará con el conjunto verdiblanco el próximo jueves 30 de octubre

Amrabat se ejercita con normalidad en una sesión con varios canteranos

Sergio León, junto a Ruibal y Junior
Sergio León, junto a Ruibal y Junior real betis

Alberto Moreno

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey deparó el enfrentamiento entre Atlético Palma del Río y Real Betis. Este encuentro será especial para muchos jugadores del equipo cordobés, pero principalmente, para Sergio León. El ex delantero bético, que ... siempre ha mostrado su beticismo allá donde ha ido, cumplió su sueño de jugar en el primer equipo del Betis durante dos temporadas (2017-18 y 2018-19), en las que incluso llegó a debutar en Europa League. El ariete disputó 61 partidos y anotó 16 goles con la elástica verdiblanca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app