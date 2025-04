Canales vuelve a entrenarse tras el incidente con Demichelis

Sergio Canales, ha regresado a los entrenamientos con su actual equipo, los Rayados de Monterrey, tras haber estado lesionado desde el pasado 3 de abril. Canales, quien jugó cinco temporadas con el Real Betis y conquistó la Copa del Rey en la edición 2021-2022, es considerado una pieza clave dentro del plantel mexicano. Su retorno supone una noticia más que positiva para el club, ya que es el segundo jugador con más asistencias del equipo.

Durante su ausencia, los Rayados han sufrido un bajón en su rendimiento, perdiendo un total de cuatro partidos de la fase regular y el primero de la repesca, donde fueron derrotados por los Tuzos del Pachuca. La lesión del centrocampista, según medios locales, se produjo tras una discusión con su entrenador, el argentino Martín Demichelis. En un momento de frustración, Canales golpeó una puerta de cristal, lo que le provocó una herida que requirió diez puntos de sutura.

Además del regreso de Canales, el equipo también ha recuperado a dos futbolistas españoles: el sevillano Sergio Ramos y el cacereño Óliver Torres, quienes también estuvieron fuera por lesión. Con estas importantes reincorporaciones, los Rayados se preparan para enfrentar a los Pumas UNAM, en un partido decisivo que representa su última oportunidad para clasificar a los cuartos de final.

Sobre la polémica que rodeó su lesión, Canales expresó con claridad su postura: «Sólo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y que no me arrepiento de nada de lo que pasó porque, por mi parte, no he hecho nada malo. Nunca he querido perjudicar a este equipo, con el que sabéis que me siento muy identificado«.