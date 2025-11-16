Semana clave para medir a Isco

El Betis se medirá el próximo domingo 23 de noviembre al Girona en La Cartuja. El cuadro verdiblanco buscará volver a ganar tras haberse marchado al parón después de empatar ante el Valencia en Mestalla (1-1). Durante esta pausa por la disputa ... de partidos internacionales ha sido protagonista Isco Alarcón. El '22' verdiblanco presentó el documental que ha dirigido su esposa Sara Sálamo ('En Silencio') y a través del cual se documentó su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en mayo de 2024. Ahora se encuentra de nuevo recomponiéndose tras la lesión sfrida en verano y durante los actos de la puesta de largo de la pieza cinematográfica, Isco se aventuró a señalar que está preparado para jugar en el partido ante el Girona.

No obstante, serán los servicios médicos del Betis los que comuniquen a Pellegrini si podrá contar con el futbolista de cara al partido ante el Girona. También tendrá el entrenador la última palabra pudiendo optar por postergar su vuelta teniendo en cuenta su historial reciente de lesiones e intentando que regrese en las mejores condiciones posibles.

Por todo ello, será clave lo que suceda en la ciudad deportiva durante la semana que mañana comienza. Isco ya ha estado entrenando junto al resto de sus compañeros en las últimas sesiones y, si nada cambia, seguirá haciéndolo. Su evolución durante la semana marcará su disponibilidad, aunque la cautela podría retrasar su vuelta.

Tras el duelo ante el Girona, el Betis jugará ante el Utrecht en la Europa League y ante el Sevilla en una nueva edición del derbi. Como suele ser habitual en estas situaciones, ya se empieza a hablar sobre el partido ante el eterno rival pese a que antes el Betis tendrá que jugar dos partidos. Durante la rueda de prensa de presentación del documental, Isco ya señaló lo siguiente: «Ya sabéis el significado del derbi para la ciudad, para la afición. Es un momento importante, sin duda. Tenemos varios partidos y semanas para seguir poniéndonos a tono. Han sido muchos meses parado y ahora tengo dos semanas para intentar coger el ritmo de mis compañeros y afrontar ese derbi con la intención de salir a por todas, a ganar, y a darle una alegría a la afición».