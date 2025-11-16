Suscríbete a
Semana clave para medir a Isco

El futbolista quiere poder estar disponible para el duelo ante el Girona y los próximos entrenamientos evaluarán el avance de su recuperación

Isco apuesta por llegar al derbi y se muestra claro sobre su renovación: «Quiero jugar en el Nuevo Villamarín, a ver si llega»

Sara Sálamo: «El Betis a Isco le ha dado amor y cariño y a él le bastaron seis meses para ser de nuevo el mejor centrocampista del país»

Isco, durante uno de los entrenamientos de la última semana con el Betis
El Betis se medirá el próximo domingo 23 de noviembre al Girona en La Cartuja. El cuadro verdiblanco buscará volver a ganar tras haberse marchado al parón después de empatar ante el Valencia en Mestalla (1-1). Durante esta pausa por la disputa ... de partidos internacionales ha sido protagonista Isco Alarcón. El '22' verdiblanco presentó el documental que ha dirigido su esposa Sara Sálamo ('En Silencio') y a través del cual se documentó su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en mayo de 2024. Ahora se encuentra de nuevo recomponiéndose tras la lesión sfrida en verano y durante los actos de la puesta de largo de la pieza cinematográfica, Isco se aventuró a señalar que está preparado para jugar en el partido ante el Girona.

