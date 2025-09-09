Betis
Junior y Ángel Ortiz juegan los 90 minutos con sus selecciones; Pablo García también participa
Iván Corralejo anotó con la selección española sub 19
Los planes del Betis con Pablo García de cara al Mundial sub 20
La selección española sub 21 se midió este martes a la de Kosovo en Pristina en duelo correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo. Además, la sub 19 batió a Ucrania en el último duelo del Torneo Pinatar Arena. Igualmente, la República Dominicana se midió a Jordania en un duelo amistoso. En todos los duelos mencionados hubo representación bética en las figuras de Ángel Ortiz, Pablo García, Iván Corralejo, José Antonio Morante, Manu González y Junior Firpo.
Ángel Ortiz fue titular en el partido en el que la sub 21 consiguió derrotar a Kosovo (1-3) y jugó el partido completo. Pablo García partió desde el banquillo y tuvo minutos en la segunda mitad saltando al campo en el minuto 63. Joel Roca, Iker Bravo y Adrián Niño anotaron los goles para España. Iván Corralejo consiguió hacer el primer gol en la victoria de la sub 19 ante Ucrania (3-1), sus compañeros en el Betis Manu González y Morante, titulares en el duelo ante Inglaterra del fin de semana, comenzaron como suplentes. Por último, Junior Firpo jugó el partido completo ante Jordania.
Ahora, el Betis espera que poco a poco vayan regresando sus futbolistas para preparar el duelo ante el Levante del primer equipo (domingo 14 a las 16.15 horas) y el derbi chico (sábado 13 a las 21 horas).
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete