Junior y Ángel Ortiz juegan los 90 minutos con sus selecciones; Pablo García también participa

La selección española sub 21 se midió este martes a la de Kosovo en Pristina en duelo correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo. Además, la sub 19 batió a Ucrania en el último duelo del Torneo Pinatar Arena. Igualmente, la República Dominicana se midió a Jordania en un duelo amistoso. En todos los duelos mencionados hubo representación bética en las figuras de Ángel Ortiz, Pablo García, Iván Corralejo, José Antonio Morante, Manu González y Junior Firpo.

Ángel Ortiz fue titular en el partido en el que la sub 21 consiguió derrotar a Kosovo (1-3) y jugó el partido completo. Pablo García partió desde el banquillo y tuvo minutos en la segunda mitad saltando al campo en el minuto 63. Joel Roca, Iker Bravo y Adrián Niño anotaron los goles para España. Iván Corralejo consiguió hacer el primer gol en la victoria de la sub 19 ante Ucrania (3-1), sus compañeros en el Betis Manu González y Morante, titulares en el duelo ante Inglaterra del fin de semana, comenzaron como suplentes. Por último, Junior Firpo jugó el partido completo ante Jordania.

Ahora, el Betis espera que poco a poco vayan regresando sus futbolistas para preparar el duelo ante el Levante del primer equipo (domingo 14 a las 16.15 horas) y el derbi chico (sábado 13 a las 21 horas).

