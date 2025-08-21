Santos y Olympiacos desisten por Bakambu y se complica su salida en este mercado

El presente de Cedric Bakambu pasa ahora mismo por el Betis. Pese a los intentos del futbolista y sus agentes de buscar una salida satisfactoria para todas las partes, al congoleño se le han caído en las últimas horas las dos opciones de salida que tenía sobre la mesa, con lo que su adiós al club verdiblanco se complica cuando sólo faltan diez días para el cierre del mercado de fichajes.

Así, según ha podido conocer Alfinaldelapalmera, el Santos brasileño y el Olympiacos griego habían movido ficha por el delantero verdiblanco, pero diversas circunstancias han provocado que en este momento ambos clubes hayan desistido de una posible contratación. El futbolista, tras una conversación mantenida con el club, se había mostrado dispuesto a ayudar con una salida que fuera positiva para todos, aunque siempre teniendo claro que se encuentra a gusto en el Betis.

Los problemas con Santos y Olympiacos han sido diferentes, pero ambos han significado que esas opciones caigan en punto muerto. En el caso del club brasileño, la propuesta de compra que presentó al Betis no llegaba a las cantidades requeridas en Heliópolis, de ahí que se rechazara. En el caso del equipo griego, la situación ha sido diferente, ya que José Luis Mendilibar, su entrenador, no quería contar con dos delanteros africanos en la plantilla, debido a esa Copa de África que se disputa entre diciembre y enero y que lo dejaría sin dos elementos.

Ante este panorama, los agentes del futbolista han transmitido a la entidad heliopolitana esa imposibilidad de encontrar una salida en las condiciones deseadas, de ahí que ahora mismo Bakambu esté centrado en ayudar al Betis permaneciendo en la plantilla, salvo que en estos últimos días de mercado aparezca una propuesta que pueda ser considerada por todas las partes y que ahora mismo parece complicado que pueda darse.

