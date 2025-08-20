Sancionan al Betis con el cierre parcial de una grada para su estreno en La Cartuja

El Betis ha informado este miércoles que el Comité de Disciplina de la RFEF le ha sancionado con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio. Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín.

De esta forma, el Betis ha confirmado que la sanción se hará efectiva en el estadio de La Cartuja este viernes durante el encuentro frente al Alavés. El sector damnificado por el cierre ocupará unos 200 asientos. Los abonados afectados recibirán la pertinente comunicación por parte de la entidad.

Además, el Betis ha aprovechado para reiterar su condena a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición.