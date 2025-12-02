Sánchez Martínez dirigirá el Torrent - Betis de Copa

El Betis se enfrentará este miércoles al Torrent en la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo verdiblanco, tras vencer en el derbi, viajará este martes a Valencia, lugar en el que se disputará el encuentro ante el club de Segunda ... RFEF. La RFEF ha dado a conocer cuáles son los árbitros designados para los duelos coperos del miércoles y se ha determinado que José María Sánchez Martínez sea el encargado de dirigir el duelo que se celebrará en el Ciudad de Valencia, estadio en el que habitualmente juega como local el Levante.

El colegiado murciano dirigirá un partido del Betis por 32ª ocasión en su carrera profesional. El balance es favorable al cuadro verdiblanco con 14 victorias, seis empates y once derrotas. Será, no obstante, la primera ocasión en la que Sánchez Martínez se cruce con el Betis en esta temporada 25-26. El último precedente se dio en el Betis-Las Palmas de la jornada 27 de la pasada campaña.

Tal y como ocurriera en la anterior ronda en la que el Betis eliminó al Atlético Palma del Río, en esta ocasión el equipo arbitral no contará tampoco con la ayuda del VAR. El equipo de Pellegrini buscará confirmar su presencia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.