Sánchez Martínez dirigirá el Torrent - Betis de Copa

Sánchez Martínez, durante la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey Raúl Doblado
Nacho Pérez

El Betis se enfrentará este miércoles al Torrent en la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo verdiblanco, tras vencer en el derbi, viajará este martes a Valencia, lugar en el que se disputará el encuentro ante el club de Segunda ... RFEF. La RFEF ha dado a conocer cuáles son los árbitros designados para los duelos coperos del miércoles y se ha determinado que José María Sánchez Martínez sea el encargado de dirigir el duelo que se celebrará en el Ciudad de Valencia, estadio en el que habitualmente juega como local el Levante.

