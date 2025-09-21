Ryan, el fichaje estrella de la Fundación Real Betis

Ryan López Coto es el Fichaje Estrella de la Fundación Real Betis para la temporada 2025-26. Se trata de un niño de seis años que padece diabetes tipo 1 desde que tenía tres y que será el encargado visibilizar y apoyar a quienes conviven con esta enfermedad y dar esperanza a los pequeños que acaban de ser diagnosticados. La presentación oficial se produjo el viernes 19 en la ciudad deportiva Luis del Sol, donde Ryan estuvo acompañado de Manuel Pellegrini, entrenador del primer equipo, y de Rafael Gordillo, responsable de relaciones institucionales del club verdiblanco, así como Daniel Olivencia, presidente y patrono de la Fundación Real Betis. Jessica Coto, madre de Ryan, también intervino.

Ryan, cuyo sueño es ser futbolista, posó sobre el césped para los fotógrafos con el mismo formato que los fichajes del Real Betis. A través de este proyecto, la Fundación Real Betis Balompié trata de dar visibilidad a las enfermedades raras para una mejora en la calidad de vida además de dar esperanza a todas las familias y niños. La leucemia, los trasplantes a edad temprana, las cardiopatías y las enfermedades raras han sido las enfermedades a las que se les ha dado visibilidad con los primeros cuatro Fichajes Estrella.

La Fundación Real Betis transmite que a través de esta iniciativa quiere que Ryan represente a miles de niños y niñas que cada día libran la batalla contra la diabetes y que se derriben mitos sobre la diabetes tipo 1, al tiempo que se lanza un mensaje de esperanza: que se puede vivir, crecer y soñar sin que la enfermedad sea un obstáculo insalvable.

Ryan, como el resto de Fichajes Estrella de otras temporadas, será el embajador del Betis en acciones como la tradicional visita a los hospitales que se realiza junto con los jugadores del primer equipo o la entrega de las batas más fuertes. Además, cada mes, la Fundación dará a conocer las historias de otros niños con diabetes y difundirá consejos a través de sus redes sociales.

