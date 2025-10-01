Rui Mota: «Respeto mucho a Pellegrini, es un gran entrenador»

El Betis encara este jueves su segundo duelo de la Europa League esta temporada. Los de Pellegrini ya se encuentran en Bulgaria para medirse al Ludogorest de Rui Mota, el cual ha hablado este miércoles en la previa a este encuentro. El técnico sólo ha tenido buenas palabras para su rival y, más concretamente, para Manuel Pellegrini. «Es un gran entrenador con una gran trayectoria a sus espaldas. Lo respeto mucho; mañana será una partida de ajedrez. Creo que los movimientos nos favorecerán a nosotros, no a ellos», ha asegurado el portugués.

No obstante, Mota ha advertido que su equipo afronta «muy motivado» este duelo y que espera hacer «muy buen partido». «En la Europa League siempre nos enfrentamos a equipos muy buenos. Algunos dicen que el Betis es un equipo muy bueno con un entrenador muy bueno. Respetamos a todos, pero esperamos hacer un muy buen partido mañana», ha aseverado.

Motivos tiene, puesto que el Ludogorest ganó su primer duelo de la competición europea ante el Malmö sueco, lo que ha hecho que sus hombres estén «seguros y motivados» para abordar esta segunda cita: «Muchas veces he dicho que en el fútbol hay que valorar el presente. El Betis es un buen equipo con una gran historia, pero el Ludogorets también tiene su historia, debemos aceptar todo de forma positiva y con buena energía. El grupo está de buen humor, trabajamos duro y esperamos hacer mañana un muy buen partido».

Son, rival y canterano bético

También ha atendido a los medios de comunicación el sevillano y jugador del Ludogorest Francisco Javier Hidalgo Gómez, más conocido como 'Son'. El futbolista salió de la cantera del Betis y es seguidor del cuadro heliopolitano, por lo que este duelo se tercia especial para él: «Me siento muy bien, ésta es una semana especial para mí. He jugado en la cantera del Betis, es el equipo de mi ciudad. Es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, tiene jugadores de gran calidad. Quieren llegar lo más lejos posible en la competición y ganarla».