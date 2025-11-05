Las rotundas declaraciones de Greif sobre el Betis: «No lo sigo, no sé cómo juega»

El Olympique de Lyon ha llegado este miércoles a Sevilla para enfrentarse mañana al Real Betis en el estadio de la Cartuja. Un duelo que supone el regreso de Dominik Greif a España tras su marcha del Mallorca, el portero fue relacionado con ... el club hispalense este pasado verano. No obstante, el meta se ha encargado de desmentir personalmente estos rumores: «Siempre hay muchos rumores durante el mercado de fichajes, pero nunca he hablado con nadie del Betis».

Sí ha reconocido que para él «es especial» volver a España, aunque ha reconocido que no sigue de cerca LaLiga, como tampoco sigue al Betis: «Para serte sincero, no sigo mucho al Betis ni a LaLiga. Si veo partidos, son del Mallorca, pero no sé exactamente cómo juega el Betis. Vimos algunos vídeos con el entrenador, pero no soy un experto en este equipo. Conozco a algunos jugadores individualmente. Son un buen equipo, con gran calidad tanto en ataque como en defensa. Mañana será un partido difícil».

No obstante, Greif ha asegurado que «nos hemos preparado bien para este partido y ya veremos qué pasa». «Creo que estamos en buena forma. Personalmente, estoy en plena forma. Es el caso de todos los equipos que juegan en competiciones europeas: los partidos se suceden muy rápido. Nos hemos preparado bien e intentaremos demostrarlo mañana«, ha añadido.

«Queremos clasificarnos cuanto antes»

Además, el guardameta se ha referido a la juventud del equipo, algo que, para su opinión, no es nada malo: «Es cierto que tendremos un equipo joven, pero me gusta nuestra energía, la energía que hay en el vestuario. No tenemos muchas estrellas, pero como equipo somos fuertes. Estoy contento de entrenar con los jóvenes. Me siento más joven cuando estoy con ellos».

Por último, el ex del Mallorca ha reconocido que tienen presión para ganar este jueves en Sevilla: «Siempre hay mucha presión, porque estamos en un club donde queremos ganar todos los partidos. Queremos clasificarnos cuanto antes. Hay muchos equipos competitivos en la Europa League, y también influye el calendario. Además, está el factor suerte, sobre todo con las lesiones. La temporada es muy larga y muchos equipos pueden llegar a la final de la Europa League».