Las rotundas declaraciones de Greif sobre el Betis: «No lo sigo, no sé cómo juega»

Al ex del Mallorca se le vinculó este pasado verano al conjunto verdiblanco para engordar su nómina de porteros

Dos marcadas ausencias en la convocatoria del Lyon para su visita al Betis

El portero del Olympique de Lyon Dominik Greif participa en rueda de prensa este miércoles en Sevilla previa al encuentro que disputarán contra el Real Betis este jueves en el cuarto partido de la primera fase de la Liga Europa
Candela Vázquez

El Olympique de Lyon ha llegado este miércoles a Sevilla para enfrentarse mañana al Real Betis en el estadio de la Cartuja. Un duelo que supone el regreso de Dominik Greif a España tras su marcha del Mallorca, el portero fue relacionado con ... el club hispalense este pasado verano. No obstante, el meta se ha encargado de desmentir personalmente estos rumores: «Siempre hay muchos rumores durante el mercado de fichajes, pero nunca he hablado con nadie del Betis».

