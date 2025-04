Se rompió la magia en el Villamarín

Catorce partidos europeos llevaba el Betis sin perder en casa. Tampoco en Liga había sido derrotado esta temporada. La afición cumplió: volvió a acudir en masa, en número cercano a los 50.000, caldeó el ambiente desde el primer minuto y animó a su equipo ... hasta el final. Pero los jugadores no cumplieron: ni controlaron el partido en la primera parte, ni fueron capaces de generar suficientes ocasiones claras de gol. Por contra, estuvieron erráticos, cuando dependían de ellos mismos para clasificarse para la siguiente ronda.

Hasta en tres ocasiones se adelantó el Rangers, un equipo más bien tosco, cuya principal virtud es el aguante físico. Ayoze, que cuajó un buen partido y anotó un gol, no eludió la autocrítica: culpó a su equipo de «falta de concentración» y aun «de agresividad». La garra y la perseverancia también ganan partidos. Pero que un equipo como el Rangers bata en dos ocasiones a una escuadra de mucha mayor calidad solo es posible por demérito de su contrincante. «Concedemos goles muy fácil» —reconoció Ayoze, que no podía esconder su decepción—, «tenemos que exigirnos más».

Claro que el fracaso bético no se gestó exclusivamente este jueves en el Villamarín. Cayó en Glasgow y en Praga, e incluso en Chipre solo fue capaz de ganar por la mínima. De hecho, en todas las competiciones el Betis sufre lo indecible cuando juega fuera. En Liga solo ha conseguido un triunfo lejos de Sevilla: contra el Villarreal, en la primera jornada. Tampoco ha sido capaz de ganar a domicilio a equipos que están hundidos en la tabla, como el Granada, el Sevilla o el Almería. Y en la Copa del Rey a punto estuvo de sucumbir ante el modestísimo Villanovense, de Segunda RFEF.

Los verdiblancos arrojan un saldo como visitantes que parece de épocas pasadas. En el primer campeonato liguero en el que participaron Sevilla y Betis, allá por 1929, casi nadie ganaba cuando jugaba fuera de casa. De los 90 partidos que se disputaron en esa liga, tan solo en 9 de ellos —un 10%— el equipo visitante logró la victoria. La escuadra local vencía en siete de cada diez partidos. Cuatro eran los factores principales. En primer lugar, el equipo que se desplazaba acusaba el largo viaje en tren y llegaba cansado. Además, cada campo era diferente, con muy diferentes tamaños y terrenos, con lo que resultaba difícil adaptarse. Influía el ambiente hostil de la hinchada local en una época en que no eran infrecuentes las invasiones de campo. Finalmente, y por ese mismo último motivo, los árbitros solían ser muy caseros. En aquella primera participación liguera, el Betis solo perdió un partido en su campo, contra el Racing de Madrid, pero no logró imponerse lejos de Sevilla más que en un solo encuentro, contra el mismo rival.

Algunas de las variables de entonces tienen menos influencia hoy. Los viajes son más cómodos, los árbitros ya no tienen nada que temer y los terrenos de juego son más similares. Sin embargo, hay factores que perduran: ciertas hinchadas aún impresionan. Muy pocos clubs de Europa pueden enorgullecerse de que una numerosa y fiel afición de 50.000 simpatizantes darán calor a su equipo durante los 90 minutos.

Ayoze pareció hablar por todos los jugadores: su semblante y sus palabras tras el partido destilaban decepción consigo mismos. Hasta ahora, los fiascos del Betis fuera del Villamarín se compensaban con una extraordinaria fiabilidad en casa. Resultaba inusual que el Betis otorgara ventaja al adversario jugando con imprecisión o que los pupilos de Pellegrini no fueran capaces de crear un notable número de ocasiones de gol. Pero, como ya sabía el filósofo griego Heráclito de Éfeso, nada en la vida es perdurable, todo acaba muriendo en algún momento. La afición del Betis no merecía que sus jugadores mataran la magia del Villamarín; no de ese modo.