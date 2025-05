Rodríguez-Sacristán: «Ganaremos sufriendo, en la prórroga o penaltis, así lo hace el Betis»

Jaime Rodríguez-Sacristán Cascajo fue presidente del Betis a finales de 2010, tras José León y antes de la llegada de Rafael Gordillo. El abogado, de 58 años, se quedará con su padre y su hijo para vivir juntos por televisión en la avenida ... de la Palmera el partido. Todos con el mismo nombre y la misma pasión. Se ha preocupado por estudiar al Chelsea y ve que los verdiblancos tienen muchas opciones de éxito en la final.

-¿Cómo va a vivir la final? ¿Viajará?

-Con mi padre, que tiene 92 años, y mi hijo, que tiene dieciséis. Y los tres nos llamamos Jaime Rodríguez-Sacristán. No voy a viajar porque mi padre no puede por la edad y no hemos cogido entrada para que la pueda tomar otro bético antiguo. Lo veremos en casa de mi padre, en la Avenida de la Palmera, que es como una prolongación de Gol Norte.

-¿Qué pronóstico hace de la final? ¿Quién es el favorito?

-Favorito no veo. Yo creo que va a ganar el Betis, eso sí, en la prórroga o en los penaltis. Me he estudiado al Chelsea. Quitando a Cucurella y al portero, no tienen a ningún supercrack. Ganaremos sufriendo, porque así hace las cosas el Betis.

-¿Es este el mejor Betis de la historia? ¿O de la historia reciente?

-De la historia, no. El Betis de Finidi, Jarni o Alfonso es el mejor que he visto. A los anteriores que fueron tan buenos no los pude seguir tanto. La plantilla actual creo que no la supera aunque no cabe duda de que Isco, Antony o Lo Celso son jugadores que están por encima de la media. Eso hace tiempo que no pasaba.

-¿Es Pellegrini el mejor entrenador de la historia? ¿Qué jugadores de la plantila actual le gustan más o pueden estar a la altura de los mejores de la historia?

-Pellegrini, por resultados y rendimiento, sí es el mejor, aunque yo lo pondría a la altura de Lorenzo Serra Ferrer, sobre todo por calidad profesional. Decir que hay jugadores de ahora a la altura de Joaquín, Gordillo o Cardeñosa son palabras mayores pero este Antony o Isco sí podrían estar ahí, aunque todo depende de la continuidad.

-¿Cree que el Betis está en buena línea para su futuro con el equipo así, la construcción de la nueva ciudad deportiva, el estadio?

-En infraestructura es el mejor Betis de la historia, por los proyectos ya realizados y los que están por venir. Me preocupa el traslado a la Cartuja, que es algo arriesgado pero necesario. Es el Betis que mejores medios tiene y mi balance es positivo.