Rodri, optimista con su regreso en el futuro: «Me gustaría, para mí, el Betis es mi equipo, pasé nueve años allí»

ex del real betis

Rodri Sánchez sigue causando sensación en la Qatar Stars League, donde se le considera uno de los grandes nombres. Su equipo, el Al-Arabi SC, finalizó la pasada campaña noveno en la clasificación, aunque a nivel individual el de Talayuela ha demostrado ser uno de los grandes talentos de la cantera de Heliópolis contribuyendo con ocho goles y quince asistenciasen tan solo 26 partidos. Atendió en una entrevista a Marca, donde analizó el prometedor ascenso del fútbol qatarí y dejó abierta la puerta de cara a una posible vuelta al equipo de su vida, el Real Betis.

El extremo derecho cumplió el sueño de todo canterano, el de llegar a debutar con el equipo senior. Después de cuatro temporadas al frente del primer equipo y con casi 130 partidos a las espaldas, Rodri puso rumbo a Qatar tras una oferta económica irrechazable, dejando además ocho millones de euros en las arcas verdiblancas. Desde entonces, está siendo consciente del salto de nivel que se está dando en el país, donde cada vez más jugadores de primer nivel europeo se están sumando a la ya no tan exótica aventura, y es que las mareantes ofertas con las que desde Oriente Medio tratan de seducir a los jugadores, se postulan difícilmente rechazables. «Está cambiando un poco la mentalidad, ya no firman jugadores para retirarse sino que quieren competir. Y en unos años veremos que serán unas ligas muy potentes. No digo que a la altura a lo mejor de Europa, porque para eso quedan años por costumbre, pero van estar ahí», destacaba el propio Rodri.

Cuenta con muchos galones en su nuevo club, donde se siente uno de los futbolistas importantes del plantel, además de que ha podido adquirir una madurez que incluso «me he sorprendido a mi mismo, por el tema de personalidad». El rol de líder también le ha llevado a ganar enteros como futbolista. «Al final te lo tienes que ganar tú, obvio, te lo tienen que dar también. Son momentos, pero es verdad que aquí, bueno, te lo dan y los coges y ahí se ve quién tiene y quién no».

En cuanto a la buena situación que atraviesa el Real Betis, el canterano ha dejado claro que está pendiente de todos los partidos de su ex equipo, pues tiene el mismo sentimiento que siempre. «Sigo todos los partidos del Betis, después del año de la Copa, creo que la pasada temporada ha sido la mejor». No quiso dejar pasar la entrevista sin alabar el buen trabajo de Manuel Pellegrini al frente del equipo, y es que le considera «muy bueno, las cosas como son».

«Guardo muchos recuerdos, he estado cuatro años en el primer equipo, nueve años en el Betis. Al final, para mí, es mi equipo». Cuando fue preguntado por la operación retorno que se está dando en el Real Betis durante los últimos veranos, dejó claras también sus intenciones sobre una posible vuelta. «Sí, ¿por qué no? Te voy a decir que sí, la verdad, me gustaría, obviamente. Como decía, para mí, es mi equipo».

Más temas:

Qatar

Europa

Pellegrini

Betis