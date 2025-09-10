Riquelme llena de elogios a Isco, Antony y a... Junior Firpo: «Es la bomba»

El Betis tiene depositadas muchas esperanzas en Rodrigo Riquelme, un futbolista que era objeto de deseo de la dirección deportiva desde hace tiempo. Aunque el comienzo del atacante no ha sido el esperado, el madrileño sí se siente cada vez más cómodo en el equipo, del que elogia a jugadores como Isco y Antony, pero también a otros como Junior Firpo, con quien comparte la banda izquierda.

«En cuanto a los laterales, tenemos a Ricardo que es un jugador muy bueno, a Junior, que es un jugador que es una bomba, y la verdad es que con los dos me he entendido muy bien desde el principio. En función de las características de cada uno, se puede hacer una cosa u otra», aseguró Riquelme en Radio Marca. «Soy consciente de mis virtudes, soy un chico muy rápido, que tengo un buen uno contra uno, un buen cambio de ritmo, puedo jugar tanto por dentro partiendo desde la banda como pegado a la línea», añadió el atacante.

«Soy consciente de las expectativas que hay, me gusta porque eso significa que saben del nivel que tengo y de la opinión tan positiva de toda la afición que hay en mí. Pero bueno, yo en ningún momento me meto presión en ese sentido, yo soy un profesional, tanto en el Bournemouth como en el Mirandés, como en el Girona, como incluso en el propio Atlético de Madrid, llevando toda la vida allí», indicó Riquelme, que pidió tiempo para conocer mejor al equipo: «Necesito aclimatarme un poco a todo, al cuerpo técnico, compañeros, ciudad... Que no tengan ninguna duda de que van a ver mi mejor versión en poquito tiempo porque es cierto que cada vez me estoy encontrando mejor, me estoy encontrando más cómodo, voy entendiendo mucho mejor lo que pide el entrenador, lo que piden mis compañeros y cada vez siento más este club como mío, que creo que es lo que marca la diferencia en este club respecto a otros».

Eso sí, el madrileño siente que ha acertado en su decisión de venir al club verdiblanco. «Lo que pensaba del Betis en dos días lo vi. Lo que me comentaron, todo lo que yo podía imaginar desde fuera, en una semana ya lo vi porque te hacen sentir desde el primer momento que es una familia, que eres importante, que quieren que estés aquí. Sabes que te van a ayudar en todo momento y tanto los compañeros, que me parece que hay un grupo genial, y el staff y por supuestísimo la afición, que desde el primer partido ya dije 'esta afición es otra cosa'», reconoció el madrileño, que mantiene la ilusión de jugar el Mundial con la Selección española: «Todo el mundo sueña con poder participar en un Mundial. Ir con la Selección es lo máximo. Yo siempre lo he dicho, que creo que es un premio al buen trabajo realizado en el club. Veo los partidos en la televisión, hay un equipo muy sólido y muy fuerte. Ojalá que si me toca estar pueda quedarme. Pero como te digo, todo parte por hacerlo muy bien aquí en el club, darle muchas alegrías a mi gente. Y mi gente me refiero a mi afición. Y luego, si viene el premio de la Selección, será un orgullo enorme».

