Riquelme: «El Betis tiene fútbol alegre, dinámico y un entrenador de talla mundial; es difícil decir que no a eso»

Rodrigo Riquelme, nuevo jugador del Real Betis hasta 2030, hacía sus primeras declaraciones como verdiblanco tras anunciarse oficialmente su contratación procedente del Atlético de Madrid. El extremo, de 25 años, llega a Heliópolis para suplir a Jesús Rodríguez y mostraba su satisfacción en una entrevista a los medios oficiales del club verdiblanco.

«Tengo mucha ilusión. El Betis ha apostado por mí. Desde el principio me ha querido, me ha transmitido ese sentimiento de querer que vaya. Lo han hecho tanto el cuerpo técnico como toda la dirección y eso para un futbolista es clave, más allá de todo lo que sabemos que representa el Betis en el mundo del fútbol. Un fútbol alegre, dinámico, con un entrenador de talla mundial. Es difícil decir que no a eso», afirmaba Riquelme.

«Me marco como objetivo poder estar a la altura de lo que el aficionado pide. Y, por supuesto, las metas que me marco son estar en cada partido y entrenamiento dar el cien por cien y devolver la confianza que se ha depositado en mí. Estoy deseando empezar», continuaba el jugador, que estará con el equipo una semana después del inicio de la pretemporada.

«Espero que los aficionados del Betis estén igual de ilusionados con mi llegada que yo. Voy a dar todo lo que tengo y más para poder hacerles feliz y que estoy convencido de que nos lo vamos a pasar muy bien este año», sentenciaba el jugador madrileño.

