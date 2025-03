Ridículo continental

Ya lo dijo Pezzella tras el partido de ida contra el Dinamo de Zagreb, al ser preguntado por el bajo rendimiento del equipo en las competiciones continentales: «Él porqué me lo guardo para mí. Pero está claro que no nos alcanza en Europa». El central ... argentino está obligado a no mostrarse explícito, pero no quiso irse sin dejar caer su censura: «Hay que cambiar la mentalidad». En el fútbol, como en la vida, se puede perder y tropezar en cualquier momento. Pero incluso la derrota puede revestirse de dignidad si uno lo ha dado todo. No es el caso del Betis. Ni los más devotos del «manque pierda» sacan a colación el antiguo y singular eslogan, creado para una época, un contexto y unas situaciones que en nada se parecen a la singladura bética en Europa esta temporada.

Decía el filósofo francés Edgar Morin que los humanos tendemos a dos simplificaciones analíticas. En primer lugar, establecemos sencillas relaciones de causa-efecto, como si un hecho incidiera en otro y lo explicara. Además de este error de «causalidad lineal», tendemos a buscar una sola causa explicativa, es decir, estamos programados para buscar un chivo expiatorio al que culpar de todos los males. La realidad, sin embargo, es siempre mucho más fragmentada y poliédrica. El lamentable recorrido del Betis en Europa se presta a ser analizado bajo el «paradigma de la complejidad» moriniano. Porque el fracaso del Betis responde a múltiples circunstancias. Desde luego, el compromiso y la ambición de algunos jugadores han estado muy por debajo de sus obligaciones. El ser humano tiende al olvido y se queda con la última impresión: jugadores como Miranda quedan señalados tras la debacle en Croacia, pero han sido muchos más los que no han dado el callo. El Real Madrid puede permitirse jugar al 50% en las primeras eliminatorias europeas y poner toda la carne en el asador en los partidos finales. Pero la plantilla bética tendría que haber asumido que la mayoría de los contendientes en Europa solo van pasando de ronda si profesan humildad y se matan en el césped como si cada partido fuera el último reto de sus vidas. No hay más que mirar al otro lado de la ciudad para comprobar por qué el Sevilla volvió a conquistar Europa la temporada pasada, compitiendo con un furor que ha brillado por su ausencia en la escuadra bética durante sus compromisos europeos. Con todo, Morin diría que, aunque son los responsables principales, no hay que poner todo el foco sobre los jugadores. El descalabro del Betis se debe a una concatenación de despropósitos. Sin ánimo exhaustivo, cabe citar la deficiente planificación, la incapacidad del staff técnico para sacar la mejor versión de ciertos jugadores —desde Borja Iglesias a Rodri— o decisiones desacertadas a la hora de inscribir a futbolistas y dejar otros fuera. Cierto es que no ha acompañado la suerte: son muchos los lesionados. Pero la ausencia de jugadores como Isco no hace más que sacar a la luz lo que su genialidad ocultaba: las indudables carencias béticas en el plano ofensivo. En todo caso, a factores estructurales, de largo alcance, se le suman meteduras de pata puntuales, que tampoco ayudan: ¿Valía la pena obligar al socio a pasar por taquilla en el primer partido de la Conference aun a expensas de que el frío ambiente no contribuyera precisamente a revertir el ánimo desmotivado de los jugadores? La eliminación de la Europa League fue, a la vez, consecuencia de ciertos errores y causa de los siguientes: nadie hizo la suficiente crítica como para sacar provecho de un revés. Si la indolencia y el exceso de confianza condenaron al Betis entonces, tales factores se fortalecieron en la competición europea de consolación —la Conference—, de la que el Betis se despide sonrojando a sus seguidores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Betis