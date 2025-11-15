Suscríbete a
+Palmera

Ricardo Rodríguez, titular con Suiza tras dos partidos sin jugar con el Betis

El lateral entra en el once inicial de Murat Yakin para medirse a Suecia y certificar el pase al Mundial

Luis de la Fuente no da minutos a Fornals en Georgia y la próxima oportunidad será en La Cartuja

Ricardo, en un partido anterior con Suiza
Ricardo, en un partido anterior con Suiza EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ricardo Rodríguez jugará como titular ante Suecia. Así lo ha anunciado la selección de Suiza con la confirmación de los equipos iniciales, pese a que el lateral izquierdo se quedó sin participar en los dos últimos encuentros del Betis debido a unas molestias ... musculares. Una milagrosa recuperación para un partido clave para el combinado helvético, que buscará certificar el pase a la Copa del Mundo 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app