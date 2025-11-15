Ricardo Rodríguez, titular con Suiza tras dos partidos sin jugar con el Betis

Ricardo Rodríguez jugará como titular ante Suecia. Así lo ha anunciado la selección de Suiza con la confirmación de los equipos iniciales, pese a que el lateral izquierdo se quedó sin participar en los dos últimos encuentros del Betis debido a unas molestias ... musculares. Una milagrosa recuperación para un partido clave para el combinado helvético, que buscará certificar el pase a la Copa del Mundo 2026.

El lateral viajó el pasado lunes como el resto de internacionales, aunque, en principio, era para ser examinado por los doctores de Suiza y evaluar su estado físico. Como las molestias no eran demasiado importantes -así también lo había explicado Manuel Pellegrini-, Ricardo se quedó en la concentración e incluso se ha probado en los últimos entrenamientos para dar luz verde a su participación.

El suizo fue cambiado en el intermedio del partido ante el Mallorca, debido a unas molestias musculares. En principio, esa decisión fue por precaución e incluso en los días posteriores sí participó en los entrenamientos con el equipo verdiblanco. Finalmente, Ricardo se quedó fuera del siguiente partido en la Europa League ante el Lyon, después de que Pellegrini dijera que no estaba al 100% y que prefería no correr riesgos.

Unsere Aufstellung gegen Schweden

Notre compo face à la Suède

La nostra formazione contro la Svezia



🎟️ https://t.co/LvDlnGCOl1 ℹ️ Caisses du stade fermées / Keine Abendkassen / Biglietterie chiuse



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 💻 https://t.co/0gYiELox22 pic.twitter.com/eet4F8XHur — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 15, 2025

Una situación parecida ocurrió tres días después para el último encuentro antes del parón liguero, cuando de nuevo el entrenador chileno dejó fuera al lateral de la lista para el encuentro ante el Valencia. «Ricardo está bien pero no quise arriesgarle y que tuviera una molestia durante el partido. Estimamos que era mejor no citarlo», señaló Pellegrini, que aprovechó el buen momento de Valentín Gómez para que continuase como lateral izquierdo.

Ahora, seis días después, Ricardo sí está en condiciones de jugar. Así al menos será de inicio, ya que el bético ha sido anunciado en el once titular de Murat Yakin, donde estará acompañado por Kobel, Widmer, Elvede, Akanji, Aebischer, Rieder, Xhaka, Ndoye, Embolo y Vargas.