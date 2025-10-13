Ricardo Rodríguez, titular en el Eslovenia-Suiza

La selección de Suiza se midió este lunes a la de Eslovenia en un nuevo duelo de la clasificación para el próximo Mundial de 2026. El futbolista del Betis Ricardo Rodríguez fue elegido por parte del seleccionador Murat Yakin para formar parte del ... equipo inicial en Liubliana.

El lateral jugó 77 minutos de partido antes de ser sustituido por Bajrami. La selección suiza no logró dejar finiquitada su clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano tras empatar en Liubliana (0-0) y tendrá que certificar su pase en las últimas dos jornadas en las que tendrá que medirse a las selecciones de Suecia y Kosovo durante el parón del mes de noviembre.

Ahora, Ricardo Rodríguez queda liberado de sus compromisos internacionales y se espera que en breves se reintegre en los entrenamientos de Manuel Pellegrini para poder buscar la victoria en la próxima jornada ante el Villarreal.