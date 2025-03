Ricardo Rodríguez firmó con el Betis un año más otro opcional por número de partidos

El pasado verano se anunció el vínculo de Ricardo Rodríguez con el Betis hasta 2026 pero su contrato recoge un aspecto que es relevante dado el rendimiento del experimentado lateral suizo. Y es que el contrato tiene la estructura de una temporada más ... una opcional en función de los partidos disputados. Está cerca de conseguirlo el zurdo, de 32 años, pero no lo hará antes de llegar al mercado de enero, cuando puede haber movimientos acerca de su presente como bético. Y es que no está llegando al nivel esperado Ricardo Rodríguez en ningún momento y es uno de los errores en la reestructuración de una posición que el Betis buscó oxigenar tras la marcha de Miranda y Abner. Cabe recordar que en la llegada del helvético influyó decisivamente Manuel Pellegrini, que esperaba su aportación rápida por su jerarquía, experiencia y el nivel mostrado en sus anteriores equipos así como con su selección.

El caso es que Ricardo Rodríguez acordó con el Betis un contrato por una temporada con una segunda condicionada por el número de encuentros oficiales que dispute. Normalmente esta cifra ronda entre los 20 y los 25 partidos y el suizo ya acumula trece con un total de 845 minutos. Ha jugado seis en LaLiga, cinco en la Conference (dos de la previa y tres de la fase de liga) y los dos de la Copa del Rey. De tal forma que está cerca de alcanzar este número de duelos para consolidar su segunda temporada.

En este contexto en el Betis hay un debate cierto sobre su continuidad dado que en la comisión deportiva ven que hay opciones mejores en el mercado o en la cantera para cubrir la posición que ahora tiene Ricardo, que no ha demostrado ser una alternativa fiable a Perraud, que ahora es titular indiscutible. Se contempla la posibilidad de hacer que Ricardo no juegue estos encuentros antes del final de enero y poder darle salida en un mercado en el que aún tendrá escaparate en ligas exóticas como Arabia Saudí. De hecho manejó propuestas hace meses de ese nivel y estuvo a punto de aceptarlas pero el Betis y Pellegrini se cruzaron en su camino y apostó por una última experiencia europea que no está teniendo los resultados esperados.

El técnico chileno le ha dado muchas oportunidades a Ricardo Rodríguez y hace unos días protagonizó una firme defensa del zurdo: «Ni él ni nadie está conforme con su rendimiento hasta el día de hoy. Llegó tarde, no hizo pretemporada. Le sigo teniendo mucha confianza. Le podía dar 200 nombres de jugadores que se demoran en adaptarse. Por su experiencia y jerarquía nos va a aportar mucho en el plantel«. Luego lo evidenció con su presencia en el duelo copero ante el Sant Andreu en la posición de pivote: »Fue la decisión más fácil a tomar en ese partido. No había otra. Altimira estaba contracturado. Mateo es más de ida y vuelta. Jugamos con dos, Losada y Lo Celso, que son más delanteros que marcadores. Probamos a Ricardo, que ha jugado en esa posición. Si lo tuviera que volver a hacer, sin duda lo haría. Los análisis individuales los converso con ellos«.

El caso es que ante el Barcelona alineó a Perraud de titular en la banda izquierda y cuando el francés tuvo que pedir el cambio contracturado por el esfuerzo al marcar a Lamine Yamal no tiró del relevo natural de Ricardo sino que empleó a Sabaly a pierna cambiada. Un gesto significativo en esta situación con el suizo, ya sea por su perspectiva contractual o por la protección que Pellegrini quiere darle a un futbolista que no está pasando por su mejor momento y que podía quedar mal marcando a la estrella rival en ese momento del encuentro.

Así, la situación de Ricardo es un asunto a tratar en las próximas semanas en el Betis. El club apostó por él con un buen contrato pero condicionado a su rendimiento en la segunda campaña, algo lógico dada su edad. Se esperaba un mejor rendimiento atendiendo a sus cifras con protagonismo en clubes importantes en su trayectoria como Wolfsburgo (184 partidos), Torino (129) y Milan (93), así como 125 encuentros con la selección suiza, con la que sigue actuando. En el Betis valoraban de él sus posibilidades como lateral pero también como central pero apenas ha sido empleado en esta posición incluso a pesar de las bajas de Mendy o Bartra durante semanas.