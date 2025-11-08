Ricardo Rodríguez no se entrena y será baja ante el Valencia

Ricardo Rodríguez no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la sesión de este sábado antes de que el Real Betis ponga rumbo a Valencia para jugar mañana ante el equipo dirigido por Carlos Corberán el encuentro correspondiente a la 12ª jornada ... de LaLiga 25-26. El lateral zurdo suizo se ha unido así a las ausencias de Junior y Pau López, así que todo apunta a que serán las tres bajas que tendrá Manuel Pellegrini para el encuentro frente al Valencia CF. Isco, que ha participado desde el inicio, acumula una sesión más con el grupo en la fase final de su puesta a punto de cara a que ya pueda entrar en la convocatoria del próximo partido, el 23 de noviembre ante el Girona en el Estadio de la Cartuja.

Con la baja de Ricardo Rodríguez en el último entrenamiento antes del Valencia - Betis, y conocida ya la ausencia de Junior Firpo, lo normal es que Valentín Gómez vuelva a ocupar el lateral izquierdo del conjunto verdiblanco, como ya ocurrió en la segunda parte del partido liguero frente al Mallorca y en el duelo completo del jueves en la Europa League contra el Olympique de Lyon. Otra opción, como también ha probado Pellegrini, es la de colocar a Aitor Ruibal, otro de los comodines con los que cuenta en la plantilla el cuerpo técnico verdiblanco, aunque las apariciones del joven zaguero argentino han convencido a los entrenadores y también a los aficionados béticos.

