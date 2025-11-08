Suscríbete a
Valencia - Betis

Ricardo Rodríguez no se entrena y será baja ante el Valencia

El lateral izquierdo suizo se une a las ausencias de Junior y Pau López; Isco acumuló una nueva sesión con el resto del grupo

Valentín Gómez justifica la apuesta del Betis y Pellegrini ya tiene otro comodín: «Es muy sólido»

Ricardo Rodríguez pugna por un balón con Mateo Joseph durante el Betis - Mallorca
Ricardo Rodríguez pugna por un balón con Mateo Joseph durante el Betis - Mallorca EFE
Jesús Sevillano

Ricardo Rodríguez no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la sesión de este sábado antes de que el Real Betis ponga rumbo a Valencia para jugar mañana ante el equipo dirigido por Carlos Corberán el encuentro correspondiente a la 12ª jornada ... de LaLiga 25-26. El lateral zurdo suizo se ha unido así a las ausencias de Junior y Pau López, así que todo apunta a que serán las tres bajas que tendrá Manuel Pellegrini para el encuentro frente al Valencia CF. Isco, que ha participado desde el inicio, acumula una sesión más con el grupo en la fase final de su puesta a punto de cara a que ya pueda entrar en la convocatoria del próximo partido, el 23 de noviembre ante el Girona en el Estadio de la Cartuja.

