La respuesta de Joaquín a Pablo Motos ante el recibimiento de los béticos en El Hormiguero: «Hemos hecho un final de mercado bastante interesante»

Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido han sido los invitados de este martes en 'El Hormiguero', donde han presentado la segunda temporada de 'Emparejados', programa de Antena 3 que se presenta este sábado a las 22.00 horas. Este espacio consiste en que el otrora jugador bético y su esposa reciben a diversos invitados, con los que hacen preguntas y pruebas en parejas.

Además, aunque ambos fuesen para hablar de su nuevo programa de televisión, el fútbol no podía dejar de estar presente en la entrevista. No fue el tema principal, pero sí se hizo notar un ambiente de beticismo en cuanto Joaquín apareció junto a Pablo Motos. «¡Qué de béticos!«, dijo Susana nada más entrar en plató junto a su marido, al observar a varios aficionados del Betis entre el público

Joaquín habla sobre el cierre del mercado de fichajes del Betis

Y es que, al menos, «la mitad del público es del Betis«, dijo poco después Pablo Motos, en vista de que muchos de los invitados que llenaban la grada del plató de El Hormiguero llevaban la elástica verdiblanco y empezaron a entonar el nombre del equipo en cuanto vieron a su ex capitán. »Están contentos porque hemos hecho un final de mercado bastante interesante«, explicó Joaquín, al tiempo que agradecía la gran ovación recibida.

Este programa de El Hormiguero ha sido emitido menos de 24 horas después de que finalizase el mercado de fichajes, en cuyo último día el Betis fue uno de los grandes protagonistas. El club heliopolitano cerró la anhelada contratación de Antony, quien fue presentado este mismo martes en Triana, y logró la cesión de Amrabat, para gran sorpresa de muchos.