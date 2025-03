Real Sociedad - Betis, las notas de los jugadores: inofensivo y encomendados a un chaval

El Betis se enfrentó este domingo a la Real Sociedad en encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena de San Sebastián. Valoramos las actuaciones individuales de los jugadores del equipo de Manuel Pellegrini. ... Así jugaron Rui Silva SUSPENSO Fallo de cálculo en el primer gol, no para un penalti ni de casualidad y se lía más con el balón en los pies que la sandalia de un romano. Sabaly SUSPENSO Terrible segunda parte tras un primer tiempo en el que se le olvidó ponerse los neumáticos de secos. Estaba siempre en el suelo. Bartra APROBADO Cara de pocos amigos por la impotencia. Sufrió como todos en la primera mitad y le tocó poner arrojo. Diego Llorente SUSPENSO Mala suerte en el gol en contra, pero lejos de ser el central que se proyectaba como internacional con el Betis. Perraud SUSPENSO Ración de pesadilla al Kubo para el jugador del Betis que cometió un torpe penalti para redondear su nefasta noche. Altimira SUSPENSO Horrendo partido del catalán siempre llegando tarde y mal. A este paso Pellegrini lo tiene que sentar aunque no tenga reemplazo. Guirao SUSPENSO Superado por las circunstancias estuvo lejos de ser el que más desentonara, pero tampoco el que más aportara. Jesús Rodríguez BIEN Como en Star Wars: una nueva esperanza. El canterano fue el que más desequilibrio tuvo asumiendo la responsabilidad de llevar el balón arriba. Lo Celso APROBADO El único capaz de hacer al Betis desesperezarse, pero más abandonado que el Auditorio Rocío Jurado. Abde SUSPENSO Ni echó una mano atrás ni fue capaz de provocar alguna acción de peligro con su desborde y regate. Vitor Roque SUSPENSO Pelea todo, pero no ganó nada. Un tigre inofensivo, que no da nada de miedo. Chimy Ávila SUSPENSO Las carreras y la amarilla de siempre. Losada SUSPENSO No se sabe de qué juega. La nada más absoluta. Bakambu SUSPENSO Un cabezazo al entrar... y nada más. Mateo SIN CALIFICAR Entró sin margen para cambiar nada. Juanmi SIN CALIFICAR Sin tiempo. Pellegrini SUSPENSO Si no se le ha caído el equipo... Ni supo leer el partido ni pudo cambiarlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión