Del real de la Feria a Florencia

La Feria de Sevilla de 2025 arrancó en la madrugada del martes tras la cena del 'Pescaíto' y el tradicional alumbrado del recinto ferial del barrio de Los Remedios dio comienzo a seis días de fiesta y alegría con los que los sevillanos y las ... sevillanas celebran, junto con la Semana Santa, sus Fiestas de la Primavera. Es una semana muy especial porque el Real Betis y toda su afición vivirán una jornada que pretenden que sea histórica, porque su equipo se juega nada más y nada menos que disputar la primera final de un torneo continental en los casi 118 años de vida que cuenta la entidad heliopolitana. Que las semifinales se jugaban en estas fechas, 1-8 de mayo, se sabía desde que comenzó esta Conference League, lo que no esperaban muchos es que el primer equipo heliopolitano diera el paso definitivo en Europa para alcanzar esta ronda de la competición, así que los aficionados verdiblancos se buscan las mil y una formas de poder seguir un partido tan especial. Habrá más de mil béticos en las gradas que al final del partido anhelan convertir el Artemio Franchi en una pequeña Feria, pero los que no han podido conseguir entrada para el partido y estén en el recinto ferial no dudarán en salirse por un par de horas y volver, esperan con más ganas de celebrar si cabe el pase a una final europea.

Uno de los puntos álgidos estará en la Peña Bética Los Remedios. Por una sencilla razón: se encuentra situada justo enfrente de la Feria, a escasos metros de la portada. Su presidente, Vicente Benítez, cuenta a ABC y Alfinaldelapalmera.com cómo se ha organizado en este día tan importante para los béticos: «Como peña no viajamos a Florencia, nos quedamos aquí. La peña se abrirá porque el partido lo vamos a ver aquí. En principio, para nosotros será un día normal y así se ha planteado para la apertura. La peña tiene una parte pública, que es un bar, y luego el salón social. Ese día, lo único que haremos será poner un guardia de seguridad, porque vamos a ser rigurosos para el acceso de cara a nuestros socios. Esperamos mucha afluencia de gente. Es un partido importante, la gente está en la Feria, habrá quien se salga para ver el partido y tomarse algo... Entonces será un día en el que seremos más cautelosos y el salón será para nuestros socios», explica. Al estar tan cerca del recinto ferial, en esta peña, fundada en 2018, hay actividad durante toda la semana de Feria, porque «son días en los que suele venir mucha gente a la peña. Mucha gente que no tiene caseta, por ejemplo, la noche del Pescaíto reserva su mesa y lo celebra allí. Hay muchas reservas desde hace mucho tiempo. Estos días la peña suele ser un bar normal. Se le da preferencia al socio, pero el jueves (por hoy), sin embargo, simplemente atenderemos que el socio entre con tranquilidad y pueda pasar al salón. Igual que el domingo contra el Espanyol, que ya había mucha gente en la Feria, se podía entrar perfectamente para ver el partido. En la parte pública, el bar, que es la primera zona de la peña nada más entrar, quien quiera puede venir y ver el partido, también hay una televisión», decía. En cuanto al partido y la eliminatoria en sí, Vicente Benítez muestra confianza en el equipo de Pellegrini: «Soy muy optimista. Y no sólo yo, sino la gran mayoría de socios que vemos los partidos en la peña. Creemos que el Betis está en un momento muy bueno, fuerte de la temporada, que le está saliendo todo bien. Creemos que tanto los jugadores como el entrenador, ahora mismo, están en un momento dulce. Que el entrenador rota y mete 5-6-7 cambios de un partido de domingo a otro de jueves y al otro del domingo y le sale bien. Sabemos que el 2-1 de la ida no es definitivo, que los italianos van a salir fuertes y que nos van a apretar muchísimo, pero que el Betis también tendrá sus oportunidades. Yo pienso que el Betis allí va a marcar. No sólo eso, sino que creo que el Betis va a salir a ganar el partido. Lo único que no me gustaría es llegar a los penaltis, pienso que es la peor línea que tiene el equipo ahora mismo, la portería», sentencia el presidente de la Peña Bética Los Remedios antes de advertir que «Sevilla va a ser verdiblanca esa noche y el Real de la Feria también lo será. Eso es lo que esperamos». «Este Betis se merece renunciar a la Feria» Quienes sí estarán en el Artemio Franchi de Florencia son Víctor, Luis e Isaac, tres amigos sevillanos y béticos -el tercero, primer presidente de la refundada Peña Bética de Málaga-, que han sorteado la Feria para estar con el equipo de sus amores en una cita tan importante. Ya estuvieron en Gante y en Guimaraes, por ejemplo esta temporada, pero también viajaban en los años complicados de Alcorcón o Ponferrada. «Se nos complicó el desplazamiento desde el principio bastante por la semana que se avecina en Sevilla, porque renunciar a una Feria con el buen tiempo que parece que va a dar es difícil, porque también nos gusta. Valoramos entonces que era un día muy importante para el equipo, llegar a unas semifinales que te dan el acceso a una final, nosotros que por desgracia hemos visto pocas con esta edad, era un momento que era imposible renunciar. Feria hay todos los años y había que estar donde realmente hacíamos falta. Además, este equipo se lo merece todo, así que si hay que renunciar a eso, se renuncia con gusto», comienza explicando Víctor, que continuaba ya hablando sobre cómo serán sus vuelos y viajes. «Quien sacó con tiempo los vuelos en previsión de que tocara la Fiorentina sí pudo conseguir precios baratos. Pero una vez que se conoció que el rival eran ellos y había que viajar a Italia, los precios se dispararon, tanto desde Málaga como desde Sevilla. También, teniendo en cuenta la semana de Feria, tampoco vimos preciso buscar otros lugares de salida desde mucho más lejos, por aprovechar el Pescaíto y el Martes de Feria todo lo posible. A partir de ahí, encontramos un vuelo directo a Pisa del que salimos de Sevilla el miércoles -por ayer- por la tarde. Y las vueltas, también vía Bolonia a Sevilla, aunque en mi caso vuelo hasta Madrid porque yo vivo allí. Salimos el viernes por la tarde, esperemos que con una clasificación para la final bajo el brazo», advierte este seguidor verdiblanco. Para finalizar, la «última piedra en el camino» de Víctor, Isaac y Luis ha sido la dificultad para conseguir las entradas y estar presentes en el Artemio Franchi: «Es verdad que el club lo ha hecho muy bien teniendo en cuenta que las localidades sólo se pueden recoger en Florencia y eso garantiza la neutralidad y que realmente el que va a viajar va a ser el que disfrute de la entrada. La Fiorentina ha dado pocas entradas (el Artemio Franchi está en obras) y también creo que el cupo que se ha quedado el propio Betis nos ha parecido algo abusivo. Igualmente valoramos la posibilidad de comprar el viaje que organiza el club para socios, pero particularmente pienso que eso se debería organizar mejor, hacer un viaje en el día es muy complicado, se ha cambiado el aeropuerto de destino, teniendo Florencia aeropuerto, y hacer un desplazamiento de dos horas y media o tres horas desde el estadio hasta ese aeropuerto... Y la verdad es que teniendo en cuenta el precio, que superaba los 800 euros, entendimos que no se daban las condiciones para acceder a él en un desplazamiento de estas características. Debió haber un vuelo directo a Florencia y en lugar de salir a las 4 de la mañana, haber hecho noche, bien el miércoles o bien el jueves, en una ciudad que merece mucho la pena. A partir de ahí, esperemos disfrutar todos de un magnífico viaje y consigamos la clasificación que todos anhelamos», sentenciaba este seguidor verdiblanco.

