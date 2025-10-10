El Real Betis recibe el premio Sport+ Positive a la Mejor Campaña del Año

Suscríbete a
'Sin azul no hay verde' fue el lema que utilizó Forever Green para dar visibilidad a la problemática medioambiental en las costas andaluzas y sus consecuencias negativas

Rafa Muela, con el premio Sport+ Positive
Gracias a Forever Green, plataforma de sostenibilidad y programa medioambiental del Real Betis, la entidad bética intenta cada año luchar contra el cambio climático, concienciando a la sociedad y promoviendo prácticas sostenibles. Los días 7 y 8 de octubre, se celebraron los Sport+ ... Positive Awards en Londres, en un encuentro donde se le otorgó a Forever Green el premio internacional a Mejor Campaña del Año. Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, fue el encargado de recibir el premio, donde agradeció a la organización y al jurado por el galardón.

