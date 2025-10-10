El Real Betis recibe el premio Sport+ Positive a la Mejor Campaña del Año

Gracias a Forever Green, plataforma de sostenibilidad y programa medioambiental del Real Betis, la entidad bética intenta cada año luchar contra el cambio climático, concienciando a la sociedad y promoviendo prácticas sostenibles. Los días 7 y 8 de octubre, se celebraron los Sport+ ... Positive Awards en Londres, en un encuentro donde se le otorgó a Forever Green el premio internacional a Mejor Campaña del Año. Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, fue el encargado de recibir el premio, donde agradeció a la organización y al jurado por el galardón.

Este galardón, fue entregado al Real Betis gracias a la campaña de Forever Green lanzada el pasado febrero, bajo el lema 'Sin azul no hay verde'. Esta iniciativa fue pionera de la plataforma para la protección de los océanos y la concienciación sobre la invasión de algas asiáticas en las costas andaluzas, considerado como uno de los efectos del cambio climático que amenaza a la biodiversidad marina.

Aquella campaña, convirtió al conjunto verdiblanco en el primer equipo de fútbol del mundo en lanzar una camiseta fabricada con algas y plásticos reciclados del océano. Estas equipaciones especiales la portaron tanto el primer equipo del Real Betis como el Betis Féminas en partidos oficiales. Además, esta campaña también llevó a cabo varias acciones en relación la visibilización y concienciación de este problema, colaborando con instituciones y organizaciones medioambientales.