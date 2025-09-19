LaLiga 25-26
Real Betis - Real Sociedad, las estadísticas del partido
Jornada 5ª
Todos los datos y estadísticas del encuentro correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga 25-26
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
25
23423
148
72010
19
1
251617
4
1423287
10
RSOEntrenador:
Sergio Francisco4-1-4-1
Estadísticas
48.8%BET
51.2%RSO
1 Goles 1
2 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 7
1 Asistencias de gol 1
6 Faltas cometidas 14
14 Faltas recibidas 5
2 Tarjetas amarillas 4
0 Tarjetas rojas 0
171 Pases correctos 176
41 Pases fallados 42
0 Fueras de juego 1
2 Paradas 1
0 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
