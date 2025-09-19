Suscríbete a
Real Betis
Real Betis
  • Cucho Hernández (6')
1
1
Descanso
Real Sociedad
Real Sociedad
  • Brais Méndez (12')

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Viernes 19/09 21:00h. Árbitro Mateo Busquets Ferrer. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal DAZN

LaLiga 25-26

Real Betis - Real Sociedad, las estadísticas del partido

Jornada 5ª

Todos los datos y estadísticas del encuentro correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga 25-26

Bellerín pugna con Barrenetxea por el balón en el Real Betis - Real Sociedad
Bellerín pugna con Barrenetxea por el balón en el Real Betis - Real Sociedad EFE
Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Pau López Sabata
    Portero    25
  2. Bellerín
    Defensa    2
  3. Llorente
    Defensa    3
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Junior Firpo
    Defensa    23
  6. Sofyan Amrabat
    Centrocampista    14
  7. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  8. Antony
    Centrocampista    7
  9. Lo Celso
    Centrocampista    20
  10. Abde
    Centrocampista    10
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
Real Sociedad

RSO

Entrenador:
Sergio Francisco4-1-4-1
  1. 1Álex Remiro
    Portero
  2. 2Jon Aramburu
    Defensa
  3. 5Zubeldia
    Defensa
  4. 16Duje Caleta-Car
    Defensa
  5. 17Sergio Gómez
    Defensa
  6. 4Jon Gorrotxategi
    Centrocampista
  7. 14Kubo
    Centrocampista
  8. 23Brais Méndez
    Centrocampista
  9. 28Pablo Marín
    Centrocampista
  10. 7Barrenetxea
    Centrocampista
  11. 10Oyarzabal
    Delantero
Estadísticas
48.8%Real BetisBET
51.2%RSOReal Sociedad
1 Goles 1
2 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 7
1 Asistencias de gol 1
6 Faltas cometidas 14
14 Faltas recibidas 5
2 Tarjetas amarillas 4
0 Tarjetas rojas 0
171 Pases correctos 176
41 Pases fallados 42
0 Fueras de juego 1
2 Paradas 1
0 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

