El Real Betis y su fundación homenajearán a las personas mayores en el partido contra Osasuna

En el partido de este domingo (21.00) entre el Real Betis y Osasuna, el conjunto verdiblanco rendirá homenaje a once socios y socias mayores del club, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre). Como ya hizo el Real Betis en el encuentro ante el Valladolid del pasado 24 de abril, los once jugadores de inicio saltarán al césped del estadio de la Cartuja acompañado de socios y socias mayores del club de Heliópolis. La Fundación Real Betis llevará a cabo esta acción para reconocer la trayectoria y fidelidad de los socios y socias, destacando así la importancia que tienen en la sociedad y promoviendo el cuidado y el respeto hacia ellos.

Además, a lo largo de la próxima semana, se realizará una visita a una residencia de mayores, en la que estará presente el presidente de la Fundación del Real Betis, Rafael Gordillo. En dicho encuentro, el club entregará ejemplares de libros sobre la historia de la entidad bética.

Por otra parte, los usuarios mayores de la asociación El Roble Solidario gozarán de una actividad en el Ecohuerto del Real Betis, en la que vivirán una jornada de convivencia respecto a la sostenibilidad y la naturaleza.

La Fundación Real Betis ya lleva varios años trabajando en realizar varias acciones dirigidas hacia este colectivo, al cual lo consideran como referente de experiencia, memoria y pasión bética. Una de ellas fue 'El Betis más cerca', que se encargó de acompañar telefónicamente a personas mayores durante la pandemia o las visitas a ex jugadores mayores del club. Además, en 2022 se creó el Real Betis Walking Football, formado por personas mayores de 50 años que practican el fútbol andando.

