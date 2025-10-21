Suscríbete a
El Real Betis y CaixaBank amplían su acuerdo de patrocinio por cuatro temporadas más

La entidad financiera continuará patrocinando al club verdiblanco tras cumplirse 30 años de su alianza

Pellegrini no fuerza a Amrabat, baja para el Genk - Betis

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, y Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank Andalucía, posan tras el acuerdo alcanzado
Fede Tozzo

El Real Betis acaba de anunciar la renovación del acuerdo de patrocinio con la entidad financiera CaixaBank hasta el año 2029. De esta manera, el banco español seguirá siendo uno de sus patrocinadores oficiales, además de socio financiero del club heliopolitano hasta ... el 30 de junio de 2029.

