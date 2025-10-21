El Real Betis y CaixaBank amplían su acuerdo de patrocinio por cuatro temporadas más

El Real Betis acaba de anunciar la renovación del acuerdo de patrocinio con la entidad financiera CaixaBank hasta el año 2029. De esta manera, el banco español seguirá siendo uno de sus patrocinadores oficiales, además de socio financiero del club heliopolitano hasta ... el 30 de junio de 2029.

Precisamente, esta temporada se cumplen 30 años de alianza entre el Betis y CaixaBank. Sin duda, uno de los patrocinios más duraderos de todo el panorama futbolístico hispano.

Tras el acuerdo alcanzando, los abonados, socios y simpatizantes béticos podrán obtener tarjetas bancarias personalizadas con los colores y el escudo del club, así como la posibilidad de participar en iniciativas exclusivas como partidos de clientes en las instalaciones de la entidad.

También, como parte del acuerdo, CaixaBank mantendrá sus activos publicitarios asociados al primer equipo masculino y al Real Betis Féminas, con presencia en La Cartuja, la Ciudad Deportiva Luis del Sol, la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo y los canales oficiales del Club. Además, como socio financiero, CaixaBank impulsará jornadas de educación financiera con toda la plantilla y el cuerpo técnico para abordar la importancia de la formación, la planificación y el asesoramiento financiero en la gestión de sus ahorros e inversión.

Betis y CaixaBank, juntos

Por su parte, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank Andalucía, también se mostraba satisfecho por prolongar un acuerdo que da continuidad a una relación histórica: «Estábamos deseando llegar a este treinta cumpleaños. Es un orgullo para nosotros. Me quedo con los valores que nos unen. Caminar treinta años sería muy difícil si no compartiéramos esos valores».