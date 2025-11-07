La reacción de Pablo Fornals a su convocatoria con la selección española

Pablo Fornals sigue estando a un nivel altísimo en el Betis. Pieza indispensable del plantel de Manuel Pellegrini, el castellonense ha sido recompensado con la convocatoria con la selección española absoluta. Así lo ha confirmado Luis de la Fuente, quien lo ... ha llamado por primera vez desde que es seleccionador del combinado español.

Horas después del encuentro ante el Olympique de Lyon, el Real Betis se ejercitaba en la ciudad deportiva Luis del Sol, en la sesión matutina de este viernes. Justo allí, el jugador nacido en Castellón de la Plana ha podido conocer la gran noticia de su convocatoria con España. Las redes sociales del conjunto bético han publicado un vídeo donde aparece Pablo Fornals junto al doctor del primer equipo verdiblanco, José Manuel Álvarez, en el cual le enseña a través de un teléfono móvil, su convocatoria con el combinado español.

El '8' verdiblanco se ha convertido en el primer futbolista del Real Betis que entra en la lista de España en este curso. El último que lo hizo fue Isco, cuando fue convocado para la fase final de la Nations League disputada en el pasado mes de junio.

Ahora, Pablo Fornals estará presente en el doble partido de clasificación al Mundial de 2026. La selección española se medirá el próximo sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas ante Georgia como visitante. Tres días después, España se enfrentará a Turquía a las 20:45 horas. Este último encuentro será el doble de especial para Fornals, ya que se disputará en el Estadio de La Cartuja.