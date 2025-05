Rayo - Betis: Hasta el final, hasta que las matemáticas digan

Las matemáticas serán las que le digan al Betis si está vigente en su camino de persecución del quinto puesto pero ya está casi imposible, sobre todo viendo la última jornada del Villarreal. El triunfo del equipo amarillo ante el Leganés le sitúa ... a seis puntos a la espera de lo que suceda hoy en Vallecas. Una distancia que sólo sería salvable, y de forma compleja, si los verdiblancos superan en su feudo a un Rayo que lucha por Europa unos escalones más abajo, pero a lo mejor ni así vale. La Champions es el sueño de la ambición máxima de un vestuario que ha nadado mucho para llegar a esta orilla haciendo historia al atar la Europa League con cuatro jornadas de antelación al final de LaLiga y sellando su presencia en Breslavia ante el Chelsea pero que tenía el colmillo afilado hacia la meta de alcanzar a los amarillos y ahora todo es bastante más complejo. Pero, como dicen los que saben: «Mientras haya Betis hay esperanza». En este caso, las matemáticas dibujan que el quinto puesto es posible pero todo pasa por ganar hoy para encarar con obligaciones los choques ante el Atlético y el Valencia y con transistores para ver qué hacen los de Marcelino ante Barcelona y Sevilla. Y en este último duelo puede estar la clave para diluir esa expectativa, con el eterno rival sin jugarse nada. Casi hay más esperanzas depositadas en que caiga el Athletic esta noche en Getafe (ahora mismo tiene los mismos 64 puntos que el Villarreal) y luchar así por arrebatarles la plaza Champions a los leones.

El cansancio físico y el subidón anímico tienen una gestión posible en el plazo corto pero compleja en el largo. El Betis lleva muchas semanas de intensa competición, prácticamente desde el regreso del parón de marzo con el derbi y ha sacado con nota su temporada en este tramo. Le sirve este atracón de triunfos para estar donde quiere: clasificado para la Europa League con bastante antelación, luchando por la Champions y presente en la final de la Conference. Una temporada para enmarcar que no tiene mácula posible, que está dentro de las mejores de la historia del club suceda ya lo que suceda pero lo que espera el personal es que este equipo que ha dado tantas alegrías mantenga la mirada al frente hasta el final. Se disculpa el tropiezo ante Osasuna por el cansancio lógico tras Florencia y las rotaciones pero hoy sale el equipo más fiable a Vallecas, donde debe ganar.

Porque Pellegrini no va a regalar nada. Quien conoce al técnico chileno sabe que no es amigo de las concesiones. No da ni un metro al rival. Por eso hoy no habrá rotaciones. Ya descansaron los de la unidad A durante la primera parte o primera hora ante Osasuna. Ahora saltarán todos juntos al campo de nuevo. Desde Adrián, indiscutible en la meta en LaLiga y pendiente de la recuperación de Fran Vieites, que sea apunta que será positiva, para la final de la Conference, donde el gallego tiene preferencia por respeto. Y pasando por una defensa lógica con Sabaly, Bartra, Natan y Ricardo, por un centro del campo formado por Johnny Cardoso y Fornals y con esa mediapunta de magia y velocidad con Antony, Isco y Abde para darle balones a Cucho Hernández, el delantero liguero.

Debe ser el once que salte en Breslavia con los cambios de portero y nueve, Vieites y Bakambu. Son los que mejor rendimiento han dado y quienes están un paso por delante de los demás. Ya habrá más rotaciones el domingo ante el Atlético de Madrid en función de lo que suceda esta tarde en Vallecas. Ya juega el Betis siempre en este alambre de saber si hay más o no para el duelo siguiente, que esto ya se acaba y el 28 de mayo está marcado en verde en todos los almanaques. Competir hasta la final es lo que pide Pellegrini y así debe ser porque el técnico no quiere relajación en ningún momento. Así se lo ha transmitido a sus jugadores, así lo hace saber en cada comparecencia.

Alineaciones probables del Rayo - Betis Rayo Vallecano Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Espino; Unai López, Pathe Ciss; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; y Embarba.

Real Betis Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Cucho Hernández.

Árbitro González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio Vallecas (19.00 / DAZN).

El Rayo está de lleno en la lucha por conseguir puesto de Conference League. Vallecas quiere Europa y han señalado este día como una jornada clave para sus aspiraciones. Lo es. De la misma manera que para el Betis. Es decir, que no se encontrarán los verdiblancos con un equipo entregado y con puntos regalados. En ese sentido, el calendario no ha sido amigo. El Rayo ha ganado sus últimos dos encuentros, ante Getafe y Las Palmas, y quiere darse un gustazo esta campaña. Íñigo Pérez podrá contar con Isi, al que Disciplina le ha retirado la quinta amarilla y será de la partida en un Rayo peligroso en las alas con De Frutos y Álvaro García, además de las incorporaciones de Ratiu. Y cuenta con la inestimable ayuda estructural de un terreno de juego peculiar y una grada animosa, que tiene especial motivación con los verdiblancos por diferentes enfrentamientos entre ultras en tiempos pasados. Pitará González Fuertes, que está en el camino de salida de su ciclo como árbitro de Primera. No tiene malos números el Betis con el asturiano pero demostró en todos estos años que no se un árbitro fiable, ni mucho menos. Si pasa desapercibido ganarán todos.